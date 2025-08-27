VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Un impactante siniestro vial ocurrió esta madrugada en nuestra Región, cuando un motociclista chocó contra un taxi y voló por los aires en los límites entre La Plata y Ensenada.

El terrible impacto se dio en la avenida avenida 122 y el cruce con la calle 37, cuando las cámaras de vigilancia captaron justo el momento del fuerte choque,

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el conductor de la moto marca Honda modelo Tornado de color blanco se llevó la peor parte y resulto herido, fue asistido por médicos del SAME y trasladado a un centro de salud para una mejor atención.

En tanto, el otro rodado implicado fue un taxi que justo se encontraba cruzando la transitada avenida 122. El automóvil marca Chevrolet tuvo severos daños en la parte superior, pero su conductor no tuvo heridas de gravedad.

Por último, ahora intervinieron la UFI en Turno de La Plata.