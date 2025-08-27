Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

27 de Agosto de 2025 | 08:40

Escuchar esta nota

Un impactante siniestro vial ocurrió esta madrugada en nuestra Región, cuando un motociclista chocó contra un taxi y voló por los aires en los límites entre La Plata y Ensenada.

El terrible impacto se dio en la avenida avenida 122 y el cruce con la calle 37, cuando las cámaras de vigilancia captaron justo el momento del fuerte choque,

Según fuentes policiales que accedió EL DIA, contaron que el conductor de la moto marca Honda modelo Tornado de color blanco se llevó la peor parte y resulto herido, fue asistido por médicos del SAME y trasladado a un centro de salud para una mejor atención.

En tanto, el otro rodado implicado fue un taxi que justo se encontraba cruzando la transitada avenida 122. El automóvil marca Chevrolet tuvo severos daños en la parte superior, pero su conductor no tuvo heridas de gravedad.

Por último, ahora intervinieron la UFI en Turno de La Plata. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
Últimas noticias de Policiales

El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados

La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil

Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste

Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
La Ciudad
Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Deportes
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
Información General
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla