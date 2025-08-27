"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell

En las últimas horas, la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria N° 12 "Victoriano E. Montes", difundió un comunicado donde constó que delincuentes ingresaron a robar y provocaron severos daños en la institución ubicada en la localidad de City Bell.

Al respecto, a través de un triste escrito que difundieron por sus redes sociales, explicaron: "Una noticia que duele. Esta madrugada, delincuentes entraron a robar en nuestra escuela, llevándose equipos vitales para el aprendizaje de nuestros hijos e hijas. Se llevaron un televisor que la cooperadora compró con mucho sacrificio, ventiladores y otros elementos tecnológicos que se usan a diario".

En tanto, también detallaron: "Este no es solo un robo de objetos; es un ataque a la educación de nuestros niños y a todo el esfuerzo de nuestra comunidad. Pero no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Frente a la frustración, respondemos con unidad y trabajo".

"Los próximos eventos de la cooperadora tendrán un objetivo claro: recaudar fondos para fortalecer la seguridad de nuestra escuela y proteger lo que tanto nos cuesta conseguir. Sigamos juntos construyendo la escuela que queremos", finalizaron.