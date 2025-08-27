Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |SEGÚN LA CONSULTA REALIZADA EN ESPAÑA DEBERÁ SER NUEVAMENTE OPERADO

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Para Ramón Cugat, el experto español, el delantero deberá ser operado por falta de funcionalidad ligamentaria, consecuencia de un golpe en una práctica. El pase a Suecia quedó descartado.

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Mammini ante una nueva recuperación de varios meses. ¿Volverá?

27 de Agosto de 2025 | 01:09
Edición impresa

Finalmente la interconsulta con Ramón Cugat, el especialista barcelonés que atendió a Lionel Messi y las grandes estrellas europeas, no trajo buenas noticias para Ivo Mammini. Según el médico español, el líquido acumulado en la rodilla es producto de una nueva rotura ligamentaria por lo que deberá ser nuevamente operado. En nuestra ciudad, la noticia de la caída del pase no sorprendió, aunque los médicos del club esperan comprobar la funcionalidad del ligamento y la estabilidad de la rodilla, comprometida a partir del último traumatismo.

Desde ya, la transferencia al AIK Solna de Suecia se vio frustrada, ya que los médicos del club sueco señalaron originalmente la anomalía en la rodilla operada, que no era ajena al Departamento Médico de Gimnasia, que lo tuvo en tratamiento en las últimas semanas por una sinovitis de rodilla producto del golpe de un compañero durante un entrenamiento en Estancia Chica.

La noticia es un golpe tremendo para el jugador, quien -de confirmarse la necesidad de una nueva intervención quirúrgica- deberá afrontar nuevamente una inactividad de entre 6 y 8 meses, tal cual sucedió luego de la lesión original, sucedida en marzo de 2024 en el Monumental de River Plate. Además, la tesorería albiazul contaba con el producido de su salida anticipada (Mammini no iba a renovar el contrato en diciembre y el club iba a cobrar 250 mil dólares de resarcimiento, aunque bajo el formato de una venta) para afrontar pagos ordinarios que se han complicado en los últimos tiempos, como los sueldos a los empleados del club (recién el lunes se completo el salario de julio) y los pagos al plantel profesional, con el cual también hay una deuda registrada.

Más allá de que el jugador debería regresar a nuestra ciudad para ser evaluado nuevamente por el cuerpo médico albiazul y consensuar los pasos a seguir, el jugador, su familia y sus representantes (Uriel Pérez y Fabio Scandizzo) analizan donde y con quienes se operará y donde desarrollará la recuperación. Incluso, no hay que descartar que el futbolista permanezca en Europa, sea operado y recuperado allí, apostando a una nueva chance en ese mercado con el calendario 2026 ya avanzado.

Según las reglamentaciones vigentes, ante una lesión de estas características Gimnasia está obligado a ofrecer una renovación automática del contrato, aunque no existe la obligación de que el futbolista la acepte. Sin dudas una fatalidad para la carrera del delantero, quien sufrió un golpe en la rodilla de parte de un copmpañero en uno de los entrenamientos previos al encuentro frente a Independiente, lo que le generó -en principio- la acumulación de líquido, denominada sinovitis.

LEA TAMBIÉN

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Deportes

Amondarain, el jugador Pincha del momento

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios
Política y Economía
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
Presión para que Lule Menem deje el gobierno
La interna peronista sigue sumando capítulos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla