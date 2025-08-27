Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Para Ramón Cugat, el experto español, el delantero deberá ser operado por falta de funcionalidad ligamentaria, consecuencia de un golpe en una práctica. El pase a Suecia quedó descartado.
Finalmente la interconsulta con Ramón Cugat, el especialista barcelonés que atendió a Lionel Messi y las grandes estrellas europeas, no trajo buenas noticias para Ivo Mammini. Según el médico español, el líquido acumulado en la rodilla es producto de una nueva rotura ligamentaria por lo que deberá ser nuevamente operado. En nuestra ciudad, la noticia de la caída del pase no sorprendió, aunque los médicos del club esperan comprobar la funcionalidad del ligamento y la estabilidad de la rodilla, comprometida a partir del último traumatismo.
Desde ya, la transferencia al AIK Solna de Suecia se vio frustrada, ya que los médicos del club sueco señalaron originalmente la anomalía en la rodilla operada, que no era ajena al Departamento Médico de Gimnasia, que lo tuvo en tratamiento en las últimas semanas por una sinovitis de rodilla producto del golpe de un compañero durante un entrenamiento en Estancia Chica.
La noticia es un golpe tremendo para el jugador, quien -de confirmarse la necesidad de una nueva intervención quirúrgica- deberá afrontar nuevamente una inactividad de entre 6 y 8 meses, tal cual sucedió luego de la lesión original, sucedida en marzo de 2024 en el Monumental de River Plate. Además, la tesorería albiazul contaba con el producido de su salida anticipada (Mammini no iba a renovar el contrato en diciembre y el club iba a cobrar 250 mil dólares de resarcimiento, aunque bajo el formato de una venta) para afrontar pagos ordinarios que se han complicado en los últimos tiempos, como los sueldos a los empleados del club (recién el lunes se completo el salario de julio) y los pagos al plantel profesional, con el cual también hay una deuda registrada.
Más allá de que el jugador debería regresar a nuestra ciudad para ser evaluado nuevamente por el cuerpo médico albiazul y consensuar los pasos a seguir, el jugador, su familia y sus representantes (Uriel Pérez y Fabio Scandizzo) analizan donde y con quienes se operará y donde desarrollará la recuperación. Incluso, no hay que descartar que el futbolista permanezca en Europa, sea operado y recuperado allí, apostando a una nueva chance en ese mercado con el calendario 2026 ya avanzado.
Según las reglamentaciones vigentes, ante una lesión de estas características Gimnasia está obligado a ofrecer una renovación automática del contrato, aunque no existe la obligación de que el futbolista la acepte. Sin dudas una fatalidad para la carrera del delantero, quien sufrió un golpe en la rodilla de parte de un copmpañero en uno de los entrenamientos previos al encuentro frente a Independiente, lo que le generó -en principio- la acumulación de líquido, denominada sinovitis.
