Murió Eusebio Poncela, actor de "La ley del deseo" de Pedro Almodóvar, a los 79 años

El actor español Eusebio Poncela murió a los 79 años, según informó el diario El País. Destacado por su trayectoria de más de 30 años, participó en películas como "Arrebato" con Cecilia Roth o "La ley del deseo", de Pedro Almodovar.

Nacido el 15 de septiembre de 1945, tuvo una infancia difícil, marcada por constantes cambios de colegio, pero después se destacó como actor, pintor, productor y guionista.

Se graduó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y comenzó su carrera teatral a mediados de la década del '60.

En la década del '90 vivió en Argentina, en la casa de Cecilia Roth y Fito Páez. Trabajó en el país y hasta protagonizó un videoclip de los Fabulosos Cadillacs. Hace un año le diagnosticaron cáncer y murió este 27 de agosto de 2025 en Madrid, la misma ciudad española que lo vio nacer.