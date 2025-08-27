Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Mercados, bolsas y acciones: el minuto a minuto de las cotizaciones

El Mundo

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: murieron dos niños y hay al menos 17 heridos

Tiroteo en escuela católica de Minneapolis: murieron dos niños y hay al menos 17 heridos
27 de Agosto de 2025 | 16:38

Escuchar esta nota

Al menos dos niños de 8 y 10 años murieron en un tiroteo ocurrido el miércoles durante una misa en la iglesia de una escuela católica del  sur de Minneapolis, informó la policía. El atacante se suicidó.

Las autoridades reportaron que al menos 17 personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas 14 niños. De ese total de niños, dos están en condiciones críticas. Las víctimas fatales murieron mientras estaban sentadas en las bancas de la iglesia,  informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O’Hara, citado por CNN y CBS News.

El tiroteo provocó una respuesta masiva de la fuerza policial en la Iglesia Católica Annunciation. El hombre armado se acercó desde el exterior del edificio y disparó un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños y los fieles.

El pistolero tenía más de 20 años, dijo O’Hara, y no tenía antecedentes penales extensos. También disparó una escopeta y una pistola, y finalmente murió de un disparo autoinfligido en la parte trasera de la iglesia.

La misa marcaba el inicio del año escolar en la Escuela Católica Annunciation. “Este fue un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que celebraban su culto”, afirmó O’Hara.

El gobernador Tim Walz dijo que había sido informado sobre el tiroteo. “Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia”, dijo.

El presidente Donald Trump escribió en Truth Social que ha sido “completamente informado sobre el trágico tiroteo en Minneapolis, Minnesota”. El FBI respondió rápidamente y se encuentra en el lugar. “La Casa Blanca seguirá de cerca esta terrible situación. Por favor, únanse a mí para orar por todos los involucrados”, dijo.

Hennepin Healthcare, un centro de traumatología de nivel 1 cercano, recibió a 11 pacientes del tiroteo, según el director de Medicina de Emergencia, Tom Wyatt. Nueve de ellos eran niños y dos adultos. Siete se encontraban en estado crítico y cuatro requirieron cirugía. Todos estos pacientes siguen con vida, afirmó Wyatt.

“Hemos tenido dos eventos con gran número de víctimas en las últimas 24 horas. Eso sí que tiene consecuencias”, dijo Wyatt. “Pero también debemos reconocer que somos un recurso fundamental para nuestra comunidad y debemos tomarnos el tiempo para procesar la atención que brindamos en estas situaciones y poder seguir adelante porque, obviamente, se nos necesita”. El martes por la tarde, a unos 6 kilómetros de Annunciation, una persona murió y otras seis resultaron heridas en otro tiroteo masivo. O’Hara afirmó que ambos tiroteos no parecen estar relacionados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

La diputada nacional libertaria Rocío Bonacci sufrió un grave accidente rumbo a Rosario

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Amondarain, el jugador Pincha del momento
Últimas noticias de El Mundo

Rafael Grossi, el jefe de la OIEA con raíces platenses, aspira a liderar la ONU

Escalada contra la Fed: Trump echó a una directora

Argentina declaró terrorista al venezolano Cártel de los Soles

Musk vs. el monopolio de la inteligencia artificial
Información General
Preocupación por el gusano “come carne” detectado en Estados Unidos: qué se sabe hasta ahora
Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la IA revivió al clásico de los '80?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Deportes
VIDEOS. Manchester United cayó por penales ante Grimsby Town, de la cuarta división, en la Copa de la Liga
Por primera vez en 52 años, la TV Pública no transmitirá el Mundial
Quiso jugar en Gimnasia, nunca lo llamaron y volverá de Europa a otro club: "Sos muy linda"
Estudiantes está atento: ¿qué partidos se perdería Amondaraín si llega a jugar el Mundial Sub 20?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Policiales
VIDEO. "¿De qué barrio sos?": un trapito con el buzo de Gimnasia fue desalojado de Mar del Plata
La Plata: "Se mató con la motosierra", el trágico accidente de un jubilado que podaba un árbol
Comenzó el juicio contra Marcelo Corazza por corrupción de menores
Allanamientos en La Plata para desarticular una red de explotación sexual de mujeres: operaban en varias provincias
"Una noticia que duele": robaron la Escuela Nº 12 de City Bell

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla