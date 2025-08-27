VIDEO.- Caos en 7 y 50 por una protesta de taxistas

Los taxistas de La Plata concretaban este miércoles una medida de fuerza en contra de las aplicaciones móviles de transporte como Uber, Didi y Cabify. Al mismo tiempo, reclamaban por modificaciones en la bajada de bandera frente a la crisis de ingresos que atraviesa el sector.

Los transportistas decidieron concentrarse con los autos en la esquina de 7 y 50. Por lo tanto, el tránsito en pleno centro platense se presentaba restringido y con desvíos. En efecto, las calles alternativas a la transitada intersección eran receptoras de un importante caudal vehicular y el panorama en la zona era de caos vial.

En un encendido rechazo, los taxistas manifestaron que "le decimos no a los concejales que nos quieren llevar al régimen de plataformas Uber y Didi, y le exigimos a los organismos de control del Municipio que cumplan con su trabajo de combatir el transporte ilegal".

"Ahora es el momento. No permitamos que sigan jugando con el ingreso para sostener a nuestras familias", protestaron desde la esquina céntrica.

Además, tal como informó hoy EL DIA, los taxistas de la Ciudad presentaron un pedido formal ante el Concejo Deliberante para que se unifique la tarifa del sector y que solo quede vigente la que funciona sábados, domingos, feriados y por la noche.

La bajada diurna tiene un valor de 1.250 pesos y la ficha cada 120 metros cuesta 125 pesos. La propuesta plantea unificarla con la tarifa nocturna -que también rige feriados y domingos- fijando un único esquema: 1.500 pesos la bajada y 150 pesos la ficha.

En la presentación al titular del concejo, Marcelo Galland, desde el Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad aclararon: “En este caso no venimos a pedir un aumento de la tarifa del taxi siendo que en los últimos meses aumentó todo”.

Además, añadieron: “Pedir un aumento por ahora nos perjudica, ya que quienes utilizan nuestro servicio son trabajadores y jubilados a los que ya no les alcanza ni para llegar a fin de mes”.

En este marco y ante la compleja situación que atraviesan, los taxistas reclaman medidas de apoyo para el sector. “Al Estado no le importa lo que pase con el transporte de pasajeros ‘taxi’ y menos lo que les pase a nuestras familias”, expresaron.

A su vez, advierten: “Lamentablemente tendemos a desaparecer si no se implementan medidas de fondo que nos protejan, siendo que todos los impuestos los pagamos conforme nos lo solicitan dentro del marco de la ley y regulación municipal”.