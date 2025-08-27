Amondarain, el jugador Pincha del momento

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
En tres semanas se instaló con fuerza en el equipo de Eduardo Domínguez. Los hinchas ya lo ovacionaron. En Europa empezaron a mirarlo con otros ojos. En Estudiantes se frotan las manos con disfrutarlo y venderlo
Las ganas que tenía el hincha de volver a disfrutar a un jugador de las inferiores... Hace mucho tiempo que el Pincha no apostaba por sus juveniles y el hincha ya desde el año pasado presionaba para que eso sucediese. En mil conferencias de prensa se le preguntó a Eduardo Domínguez por qué no les daba oportunidades. Este año, al menos en el segundo semestre, llegó la hora de ellos.
El jugador que parece romper el molde de los pocos que han jugado en los últimos años es Mikel Amondarain, volante central con prestancia, despliegue y una técnica diferente al resto. Ya desde hace un tiempo que se habla de él que parece haber llegado para quedarse y ganarse un lugar. El lunes, aunque no tuvo su mejor versión, se retiró del campo de juego con la ovación de los hinchas y el grito de guerra “Estudio, Estudio...”
“La ovación no me la esperaba, pero bienvenido sea. Estoy viviendo un sueño, se me está dando rápido pero lo vivo con tranquilidad”, destacó en diálogo con la TV, en la que pidió un segundo para dedicarle el triunfo a su papá, “que seguramente estará feliz en el Cielo”. Domingo Amondarain falleció cuando su hijo tenía apenas seis años a causa de un trágico accidente automovilístico. Se cumplió un aniversario y también en sus redes le dedicó unos párrafos.
El pibe, que fue el jugador con más duelos ganados (7/11) y más chances creadas (3) en la victoria 1-0 vs Aldosivi, se destacó con dos pases de gol: primero a Alexis Castro para dejarlo mano a mano contra el arquero Carranza y luego un pase frontal a Edwuin Cetré que tras bajarla con su pecho reventó el travesaño.
Tiene 20 años y viene demostrando condiciones. Fue el capitán de la Reserva que hizo una buena campaña el año pasado y en el primer semestre. Ya en esos momentos sobresalió por sobre el resto.
A tal punto se habló de Amondarain que la prensa reveló que el lunes estuvieron emisarios españoles observándolo. Les interesa. No son los únicos. El Athletic Bilbao, basado en sus raíces vascas, sería uno de los interesados. Pero este camino recién empieza y en Estudiantes dijeron una palabra que se repitió en su representación: “Hay que estar tranquilos”.
Ingresó por primera vez en el partido contra Racing en Avellaneda y también ingresó en Asunción contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores. En la revancha fue titular por primera vez. Repitió contra Banfield y el lunes ante el Tiburón, aprovechando las bajas de Gabriel Neves y Ezequiel Piovi. “Estas dos semanas fueron un sueño, lo que soñé de chico. Es lo que te inculcan en este club, dejar todo en cada pelota. Con los pies sobre la tierra, ahora queda seguir, el sábado hay que sumar de a tres de vuelta”.
También se refirieron a él el subcapitán José Sosa, que a modo de referente avisó que hay que ser prudentes y saber que pueden llegar momento no tan buenos. “Muy contentos porque él (Amondarain) está preparado, mientras le vaya bien va a ser mejor para el equipo. Llegarán momentos donde las cosas no salgan y tiene que seguir con las ganas. Me tocó ser un pibe, en otro momento, está demostrando que llego para estar y quedarse”.
Tiene 20 años y va mostrando sus condiciones. Fue el capitán de la Reserva
Del mismo modo se refirió el entrenador Eduardo Domínguez que lo comparó con el Ruso Ascacibar, “Mikel es igual, al menos yo lo veo así. Hoy el Ruso con la experiencia que tiene corre mejor y tiene gol. Cuando empezó los corría a todos y no tenía gol, me da la sensación de que es un gran paralelismo. Ascacibar se siente cómodo, y no lo queremos encerrar a Mikel porque sabemos el potencial que tiene para adelante, siempre va a haber alguien que lo proteja”.
