Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |CON 20 AÑOS SE MOSTRÓ COMO EL REFERENTE DE LA RENOVACIÓN

Amondarain, el jugador Pincha del momento

En tres semanas se instaló con fuerza en el equipo de Eduardo Domínguez. Los hinchas ya lo ovacionaron. En Europa empezaron a mirarlo con otros ojos. En Estudiantes se frotan las manos con disfrutarlo y venderlo

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Mikel Amondarain, el jugador del futuro de Estudiantes

27 de Agosto de 2025 | 01:12
Edición impresa

Las ganas que tenía el hincha de volver a disfrutar a un jugador de las inferiores... Hace mucho tiempo que el Pincha no apostaba por sus juveniles y el hincha ya desde el año pasado presionaba para que eso sucediese. En mil conferencias de prensa se le preguntó a Eduardo Domínguez por qué no les daba oportunidades. Este año, al menos en el segundo semestre, llegó la hora de ellos.

El jugador que parece romper el molde de los pocos que han jugado en los últimos años es Mikel Amondarain, volante central con prestancia, despliegue y una técnica diferente al resto. Ya desde hace un tiempo que se habla de él que parece haber llegado para quedarse y ganarse un lugar. El lunes, aunque no tuvo su mejor versión, se retiró del campo de juego con la ovación de los hinchas y el grito de guerra “Estudio, Estudio...”

LEA TAMBIÉN

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

“La ovación no me la esperaba, pero bienvenido sea. Estoy viviendo un sueño, se me está dando rápido pero lo vivo con tranquilidad”, destacó en diálogo con la TV, en la que pidió un segundo para dedicarle el triunfo a su papá, “que seguramente estará feliz en el Cielo”. Domingo Amondarain falleció cuando su hijo tenía apenas seis años a causa de un trágico accidente automovilístico. Se cumplió un aniversario y también en sus redes le dedicó unos párrafos.

El pibe, que fue el jugador con más duelos ganados (7/11) y más chances creadas (3) en la victoria 1-0 vs Aldosivi, se destacó con dos pases de gol: primero a Alexis Castro para dejarlo mano a mano contra el arquero Carranza y luego un pase frontal a Edwuin Cetré que tras bajarla con su pecho reventó el travesaño.

Tiene 20 años y viene demostrando condiciones. Fue el capitán de la Reserva que hizo una buena campaña el año pasado y en el primer semestre. Ya en esos momentos sobresalió por sobre el resto.

A tal punto se habló de Amondarain que la prensa reveló que el lunes estuvieron emisarios españoles observándolo. Les interesa. No son los únicos. El Athletic Bilbao, basado en sus raíces vascas, sería uno de los interesados. Pero este camino recién empieza y en Estudiantes dijeron una palabra que se repitió en su representación: “Hay que estar tranquilos”.

LEA TAMBIÉN

La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

Ingresó por primera vez en el partido contra Racing en Avellaneda y también ingresó en Asunción contra Cerro Porteño por la Copa Libertadores. En la revancha fue titular por primera vez. Repitió contra Banfield y el lunes ante el Tiburón, aprovechando las bajas de Gabriel Neves y Ezequiel Piovi. “Estas dos semanas fueron un sueño, lo que soñé de chico. Es lo que te inculcan en este club, dejar todo en cada pelota. Con los pies sobre la tierra, ahora queda seguir, el sábado hay que sumar de a tres de vuelta”.

También se refirieron a él el subcapitán José Sosa, que a modo de referente avisó que hay que ser prudentes y saber que pueden llegar momento no tan buenos. “Muy contentos porque él (Amondarain) está preparado, mientras le vaya bien va a ser mejor para el equipo. Llegarán momentos donde las cosas no salgan y tiene que seguir con las ganas. Me tocó ser un pibe, en otro momento, está demostrando que llego para estar y quedarse”.

 

Tiene 20 años y va mostrando sus condiciones. Fue el capitán de la Reserva

 

Del mismo modo se refirió el entrenador Eduardo Domínguez que lo comparó con el Ruso Ascacibar, “Mikel es igual, al menos yo lo veo así. Hoy el Ruso con la experiencia que tiene corre mejor y tiene gol. Cuando empezó los corría a todos y no tenía gol, me da la sensación de que es un gran paralelismo. Ascacibar se siente cómodo, y no lo queremos encerrar a Mikel porque sabemos el potencial que tiene para adelante, siempre va a haber alguien que lo proteja”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales cuándo cobro: se conoció el cronograma de pago de agosto en Provincia

Ivo Mammini volvió a lesionarse y se cayó su pase a Suecia: qué se sabe de su regreso a Gimnasia

La Justicia abrió el celular de Spagnuolo: mensajes borrados, un teléfono roto y otro que sigue bloqueado

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Aldosivi

Chocó Claudia Villafañe: Dalma y Giannina Maradona confirmaron cuál es su estado de salud

Fentanilo mortal | "En adaptación" y "obsesionado": los días de García Furfaro preso tras declarar en La Plata

+ Leidas

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Presión para que Lule Menem deje el gobierno

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía

Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares

Bronca en Lanús: pareja de Castillo alentó a River

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto
Últimas noticias de Deportes

El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero

La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

La fecha salió casi gratis y deberá hacer valer la localía
Policiales
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Luz verde al jury, pero la jueza Makintach resiste
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
Un cuadro robado por nazis y la pista argentina
Espectáculos
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood
“Riesgo de vida”: la furia de Dalma y Gianinna por una versión falsa
La interna de The Police: ex compañeros de Sting lo demandan por millones
“Relación razonable”: qué dijo Milei sobre su reconciliación con Fátima Florez
¿Se despide?: Santiago Del Moro habló sobre su situación en Telefé
La Ciudad
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Colegios privados para chicos con discapacidad, al borde del colapso
$10.000.000: el “Mega” pozo del Súper Cartonazo despierta una enorme expectativa
Deudas para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Sigue el paro de los docentes universitarios
Política y Economía
El ruido político disparó el riesgo país, pero los dólares bajaron un poco
Avanza la causa: con allanamientos y peritaje de celulares
Milei compartió una defensa de la droguería nombrada en los audios
Presión para que Lule Menem deje el gobierno
La interna peronista sigue sumando capítulos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla