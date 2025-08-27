Comenzó la venta directa de celulares y televisores por correo desde Tierra del Fuego: precios y cómo comprar

A partir de este miércoles, ya está disponible para miles de argentinos la posibilidad de comprar celulares, televisores y monitores directamente desde Tierra del Fuego con envíos vía courier, sin trámites aduaneros ni impuestos adicionales.

La primera empresa en poner en marcha esta modalidad fue Mirgor, que inauguró su sitio web específico: couriertdf.com , donde ofrece marcas como Samsung y Qüint, aplicando precios hasta un 30 % más bajos que en cadenas tradicionales o en los sitios oficiales de los fabricantes.

Este nuevo mecanismo se apoya en una normativa fiscal que exime estos productos, fabricados en Tierra del Fuego, de IVA e impuestos internos, siempre que sean despachados como ventas al consumidor: modalidad efectiva desde la firma del Decreto 535/2025 y la resolución de ARCA.

La plataforma de Mirgor funciona completamente online, sin intermediarios. El proceso exige que el comprador cuente con una tarjeta de débito en dólares, ya que la moneda de referencia es el dólar estadounidense. La factura emitida es del tipo “E”, propia de operaciones de exportación. Solo se permiten compras de hasta tres unidades iguales por año calendario, con un tope de USD 3.000 por despacho.

Una vez realizada la compra, el envío parte desde Tierra del Fuego en un plazo máximo de 24 horas hábiles. La entrega se realiza entre 3 y 7 días hábiles, dependiendo del destino. El costo final del envío se detalla durante el proceso de compra y no implica cargos ocultos: los consumidores reciben los productos Directos a domicilio, bajo protección de la Ley de Defensa del Consumidor, que permite cambios o devoluciones dentro de los plazos legales.

Asimismo, otras empresas que producen electrónica en la isla están afinando sus sistemas para sumarse al régimen. Se espera que en los próximos días se amplíen las opciones de marcas y modelos, ampliando el acceso a la tecnología a precios más competitivos dentro del país.