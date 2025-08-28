El Teatro Coliseo Podestá recobra su brillo: terminaron las obras de la primera etapa y así luce

Terminó la primera etapa de las obras en el Teatro Municipal Coliseo Podestá, enmarcada en un plan integral de puesta en valor que encaró el municipio. Según se informó, se restauraron sectores deteriorados del edificio, a la vez que los trabajos garantizan su conservación patrimonial y mejorarán sus condiciones funcionales.

Como parte de la presentación de las obras, se realizó una puesta de luces sobre el edificio; un grupo de artistas del Coliseo conformado por Luciano Guglielmino, Edgardo Desimone, Leandro Echegaray, Luna Benaglia, Claudio Rodrigo, Juan Pablo Thomas, Florencia Verón, Lucía Pérez Martina, Miguel Retamar y Santiago Franco ofreció una performance; y la cantante y actriz Carolina Cremonte interpretó un fragmento de la ópera Aida.

Los trabajos incluyeron la intervención de la fachada, que contempló la reparación de desprendimientos, roturas y zonas afectadas por vegetación invasiva; y de la cubierta metálica, que fue completamente renovada con el correspondiente reemplazo de chapas, babetas, cupertinas y bajadas pluviales.

En el interior, se restauró la histórica escalera de madera ubicada en la antigua casa de Podestá y se pusieron en valor todas las carpinterías de madera originales. A su vez, se intervinieron armaduras, revoques y tapas de inspección y se concretaron tareas de limpieza y pintura general.

En los balcones, en tanto, el proyecto abordó la renovación de los pisos con cerámicos y zócalos y la impermeabilización de la estructura con la incorporación de nuevas membranas. Además, se instalaron escaleras metálicas de acceso para mejorar la seguridad y funcionalidad del edificio y se colocó un nuevo tablero de comando con instalación eléctrica y un diseño de iluminación arquitectural.

"Compromiso con nuestra historia"

“El Coliseo Podestá es uno de los grandes símbolos de la cultura de nuestra ciudad y su puesta en valor representa un compromiso con nuestra historia y con el futuro de La Plata”, manifestó al respecto el intendente Julio Alak. “Recuperar este teatro es recuperar identidad, es darle a los platenses el orgullo de contar con un patrimonio que vuelve a brillar y que fortalece nuestro camino hacia una capital cultural”, agregó el jefe comunal.

A su vez, el director del teatro, Alejo García Pintos, sostuvo que “el día de hoy para nosotros es muy importante y es muy importante que ustedes puedan ser partícipes de esto que nos une como ciudadanos de La Plata” y remarcó: “Por primera vez en 140 años vamos a poder disfrutar de esta fachada, de este frente histórico que nunca, hasta ahora, se había tocado”. “Estamos en un proceso de puesta en valor de todo el edificio”, recordó García Pintos, y enfatizó que “esas obras que a veces no se ven son las que nosotros quisimos hacer para poder poner en valor uno de los teatros más emblemáticos de la provincia de Buenos Aires”.

Cabe mencionar que la puesta en valor del teatro se enmarca en un proceso amplio de recuperación del espacio público y el patrimonio platense, que incluyó la reconstrucción de las plazas San Martín, Rocha e Italia, el Parque Saavedra, la Plaza de la Madre y el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, entre otros puntos de encuentro emblemáticos .