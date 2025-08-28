Imputan a la exfiscal del caso Nisman Viviana Fein

El juez federal Julián Ercolini imputó a la exfiscal Viviana Fein y al juez Manuel De Campos por su responsabilidad en las fallas detectadas en la preservación de la escena del crimen tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. El funcionario fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, cuatro días después de haber denunciado a la entonces presidenta Cristina Kirchner por presunto encubrimiento en la causa AMIA.

La medida se tomó a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien remarcó que las irregularidades cometidas por los funcionarios judiciales y de seguridad generaron la pérdida de pruebas claves y entorpecieron la investigación.

Según la investigación, en menos de diez horas ingresaron al departamento 88 personas entre funcionarios judiciales, policías, prefectos y miembros del Poder Ejecutivo. No se encontró ninguna huella del propio Nisman, pero sí la de un prefecto encargado de custodiar el lugar.