San Carlos pone a prueba al líder, Midland

Villa San Carlos, que arrastra tres partidos sin triunfos, y con un funcionamiento que no se asemeja en nada al de los primeros partidos, afrontará esta tarde un compromiso de alto riesgo, cuando a partir de las 15:30 y el arbitraje de Julián Jerez, reciba al actual puntero y vigente campeón del Apertura. Midland, en el mejor encuentro de la undécima fecha del Clausura de la B Metro.
El Celeste, que se ubica a solo tres unidades de la punta y en zona de Reducido, sabe que una victoria le permitirá no solo subirse a lo más alto, sino consolidar su posición en el Reducido (está quinto, con 46).
Para este partido, el entrenador Pablo Miranda tiene pensado mover algunas piezas. Si bien no dio pistas de cómo formaría el equipo titular, es probable que introduzca un par de variantes respecto del empate son goles con Excursionistas, en donde San Carlos dejó una pobre imagen.
Ayer, Sacachispas 1, Brown (A) 1 y Dock Sud 1, Excursionistas 0. Hoy, San Martín-Argentino (M); Laferrere-Fénix; Armenio-Argentino (Q); Dep. Merlo-Acassuso y Real Pilar-Italiano.
