El micro universitario amplía su recorrido

La Línea Universitaria de Micros ampliará su recorrido a partir del lunes 1° de septiembre y el servicio llegará hasta las inmediaciones de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, situada en diagonal 113 y 63.

Esta iniciativa responde a una inquietud planteada por los estudiantes que cursan en esa unidad académica. El beneficio impactará en forma directa en los alumnos, docentes, investigadores y nodocentes que desarrollan actividades en Periodismo y, al mismo tiempo, favorecerá el traslado del personal de la comunidad de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Desde el Rectorado adelantaron que “una de cada 3 formaciones de micros que transitan el circuito rápido que pasa por Plaza Rocha, extenderá su trayecto para llegar hasta la parada ubicada en diagonal 113 y 63 de La Plata. Será el denominado servicio “Rocha por Perio”.

La empresa de transporte realiza su recorrido habitual desde calle 49 entre 6 y 7 hacia avenida 1, continúa por calle 50 hasta avenida 122 y el predio del Ex BIM III, luego sube por 122 hasta avenida 60, sigue hacia 1 por diagonal 79 hasta 54 y retorna por 50 y avenida 7 hasta calle 49.

El servicio Plaza Rocha sigue por avenida 60 hasta Plaza Rocha, sin doblar por diagonal 79, y luego retorna directamente por avenida 7 hasta calle 49.

Desde el lunes, los servicios “Rocha por Perio” harán su recorrido del siguiente modo: al regresar por avenida 60, en vez de continuar por esta arteria hasta Plaza Rocha, la unidad se desviará a la izquierda tomando diagonal 113 hasta la facultad de Periodismo. Allí doblará por calle 64 hasta empalmar con diagonal 79, para retomar nuevamente la avenido 60 hasta la Plaza.