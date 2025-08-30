Actividades: concursos literarios, coros, taller para niños

CONTACTOS

CUENTO CORTO GAUCHESCO

La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También podrán enviarse en forma digital al correo electrónico institucional: aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar

Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al teléfono 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.

CONCURSO LITERARIO

La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.

Hoy, ENCUENTRO CORAL

Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo el 33° Encuentro Coral Platense en la “Parroquia Nuestra Señora de la Piedad”, calle 24 y 66, comenzando a las 20. La entrada es libre y gratuita. Participarán el Coro Juvenil de la UNLP, el Coro del Colegio de Médicos Distrito I, el Coro Neshamá y la Agrupación Coral Atardecer. El evento es organizado por la Sociedad de los Encuentros Corales.

TALLER CREATIVO PARA NIÑOS

En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528.