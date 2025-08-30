Actividades: concursos literarios, coros, taller para niños

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Exclusivo: la secuencia completa del accidente en el que murió el repartidor en La Plata
Por decreto, aplican cambios en una de las líneas de micros que conectan a La Plata con Capital Federal
Cuando la sociedad se convierte en rehén de la violencia política
Atención Pinchas y Triperos: para agenda, días y horarios de las fechas 8, 9 y 10
Se acerca la Tormenta de Santa Rosa a La Plata: cuándo llegan las lluvia intensas
"Tiene 23 años": Gimena Accardi estaría iniciando un romance con un joven más chico que ella
Uno por uno, los cierres y desvíos desde esta tarde en la Autopista La Plata
Ivo Mammini fue operado en Barcelona: “La cirugía salió perfecta”
"Te voy a matar": grave denuncia por el nuevo caso de violencia que sacude al Albert Thomas de La Plata
¿Sendas peatonales 3D? Cómo es el proyecto que busca implementarlas en La Plata
Bombazo de Juana Repetto al anunciar que está embarazada: ¿Quién será el padre?
En La Plata, alumnos plantaron decenas de ejemplares para celebrar el Día del Árbol
¿Briatore “bajó” a Colapinto de la Fórmula 1?: “Quizás necesite dos años más para estar en la categoría”
Allanamientos de la Policía Aeroportuaria en la zona oeste de La Plata: ¿qué pasó?
Informe calificó a La Plata como el Municipio "más sólido financieramente" y "transparente de Argentina"
Micros, prepagas, colegios privados y más: todos los aumentos que se activan el próximo lunes
En La Plata, una condena y detención casi termina con golpes
El Micro Universitario de La Plata amplía su recorrido: nuevos trayectos y horarios
Fotos | Así quedó el Parque San Martín tras la primera etapa de obras
La URBA confirmó que las finales del rugby se jugarán en cancha de La Plata RC
¿Vamos al cine? Hasta el domingo, hay 2 x 1 con el cupón de EL DÍA
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
Día de la Abogacía: el CALP realizó el acto con fuerte presencia de funcionarios y distinciones
Nico Vázquez habló de las polémicas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Gimena Accardi: ¿qué dijo?
Abogados cada seis cuadras: en su día, una de las profesiones más clásicas en La Plata
Fuerte choque en cadena en La Plata: "Una nena tuvo heridas"
Una ambulancia, un botín millonario y el desliz de "billetes frescos": cómo se planificó el asalto al Policlínico Bancario
Pide que las mejoras que se ven en el Centro lleguen también a Las Quintas
Preocupa la intrusión y desmanes en un edificio de 45 entre 11 y 12
La Asociación Argentina de Escritores Tradicionalistas invita a participar de su “20º Certamen de Cuento Corto Gauchesco - 2025”. Los trabajos se podrán presentar o remitir hasta el día 5 de septiembre a la Sede Social provisoria de calle 49 N° 206 entre 122 y 123, Dique I, CP 1925, Ensenada. También podrán enviarse en forma digital al correo electrónico institucional: aaescritorestradicionalistas@yahoo.com.ar
Para consultar las Bases del Certamen y/o aclaración al respecto, comunicarse al teléfono 0221 4240514, al celular 0221 5220016 o al correo electrónico.
La Sociedad Obrera Italiana de Ensenada realizará el Concurso Literario Giácomo Leopardi 2025, evento anual de la institución al cual invita a participar. Las bases están disponibles en redes sociales o bien se pueden retirar de la sede cultural ubicada en calle La Merced Nº 211 (planta alta). También se puede utilizar al WhatsApp 221 567 3955.
Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo el 33° Encuentro Coral Platense en la “Parroquia Nuestra Señora de la Piedad”, calle 24 y 66, comenzando a las 20. La entrada es libre y gratuita. Participarán el Coro Juvenil de la UNLP, el Coro del Colegio de Médicos Distrito I, el Coro Neshamá y la Agrupación Coral Atardecer. El evento es organizado por la Sociedad de los Encuentros Corales.
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15. Se trabaja coordinación, aumento de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528.
