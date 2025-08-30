Vecinos de Olmos viven con miedo por un delincuente que ataca en bicicleta

Filtran audios de Karina Milei y el Gobierno afirmó que “si son verdaderos, es un escándalo sin precedentes”
Hay un bicichorro que se convirtió en el terror de comerciantes de la localidad de Lisandro Olmos, al oeste platense, y que pese a que en distintos ilícitos que cometió quedó filmado por cámaras de seguridad, todavía no pudo ser atrapado por la Policía de esa zona.
De acuerdo a lo dado a conocer por fuentes policiales de esa jurisdicción, el último de sus golpes delictivos lo concretó en un comercio del rubro pañalera, ubicado en calle 197 entre 43 y 44.
Se indicó luego que la propietaria de ese negocio, donde alquila el local, fue alertada que “tenía la puerta abierta” del frente y que no se sabía si había alguien dentro del negocio.
Seguidamente, desesperada por la novedad que le fue transmitida, la comerciante se dirigió a la pañalera. Y el panorama con el que se enfrentó la estremeció.
Al respecto, los voceros informaron que al llegar la mujer “comprobó que la cerradura de la puerta de la persiana metálica había sido violentada. Y que ya no estaba el candado que le había dejado puesto”.
“Pero también se hallaba forzada la cerradura de la puerta de blíndex”, agregó. Al entrar a la pañalera, “no había desorden, pero en la caja ya no estaban los 20.000 pesos que habían quedado”. Por filmaciones se supo que el ladrón era el mismo de otros robos.
