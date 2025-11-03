Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |ASÍ LO INDICA EL MUNICIPIO, A HORAS DEL INICIO DEL DEBATE DE LA NUEVA CONCESIÓN

Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro

Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro

Archivo

3 de Noviembre de 2025 | 02:44
Edición impresa

Entre el 40 y el 50 por ciento de los vecinos de las localidades más próximas al casco y las menos consolidadas se moviliza en micro, según un estudio realizado por el Municipio, a horas del inicio del debate de la nueva concesión del servicio de transporte, en el Concejo Deliberante.

Según evaluaron desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a cargo del concejal electo Sergio Resa, el uso del transporte público aumenta en la medida en que los habitantes se alejan del Centro.

Así surge del diagrama del nuevo sistema de transporte, que el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante para su tratamiento, y que, de aprobarse, se pondría en marcha a partir de febrero. La idea central de la propuesta es la de incrementar en dos años un 13 por ciento más de usuarios, al mejorarse la calidad del servicio y darle alcance a mayor cantidad de barrios.

Según consta en el expediente al que tuvo acceso EL DIA, el 33,3 por ciento de los vecinos del casco histórico se moviliza en auto, mientras que el 30,2 lo hace en micro y el 36,2 por ciento, en bicicleta o moto.

En la periferia consolidada, el incremento del uso del auto es marcado: se moviliza de este modo el 52,7 por ciento, mientras que el 39,7 lo hace en micro y el 7,6 por ciento, en moto o bicicleta.

En la periferia no consolidada, por último, el 25 por ciento usa auto; el 50,9 por ciento usa micro y el 19,1, moto o bicleta.

LE PUEDE INTERESAR

Arranca la discusión por el Presupuesto municipal de 2026

LE PUEDE INTERESAR

Diego Santilli fue designado como nuevo ministro del Interior: "Mucho trabajo por hacer"

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Últimas noticias de Política y Economía

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU

“Seguir avanzando en las reformas estructurales”

“El Jefe” toma más poder, el asesor que seguirá en las sombras y el enojo de Macri después de las milanesas
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla