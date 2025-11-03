Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro

Entre el 40 y el 50 por ciento de los vecinos de las localidades más próximas al casco y las menos consolidadas se moviliza en micro, según un estudio realizado por el Municipio, a horas del inicio del debate de la nueva concesión del servicio de transporte, en el Concejo Deliberante.

Según evaluaron desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a cargo del concejal electo Sergio Resa, el uso del transporte público aumenta en la medida en que los habitantes se alejan del Centro.

Así surge del diagrama del nuevo sistema de transporte, que el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante para su tratamiento, y que, de aprobarse, se pondría en marcha a partir de febrero. La idea central de la propuesta es la de incrementar en dos años un 13 por ciento más de usuarios, al mejorarse la calidad del servicio y darle alcance a mayor cantidad de barrios.

Según consta en el expediente al que tuvo acceso EL DIA, el 33,3 por ciento de los vecinos del casco histórico se moviliza en auto, mientras que el 30,2 lo hace en micro y el 36,2 por ciento, en bicicleta o moto.

En la periferia consolidada, el incremento del uso del auto es marcado: se moviliza de este modo el 52,7 por ciento, mientras que el 39,7 lo hace en micro y el 7,6 por ciento, en moto o bicicleta.

En la periferia no consolidada, por último, el 25 por ciento usa auto; el 50,9 por ciento usa micro y el 19,1, moto o bicleta.