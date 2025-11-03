Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento
Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados
Entre el 40% y el 50% de los vecinos de la periferia se mueve en micro
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
“Intentaron arreglar la calle, pero la destruyeron más”, advirtió un vecino en Gonnet
Ya pusieron en valor más de 8.000 fachadas en distintos barrios de la Ciudad
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Entre el 40 y el 50 por ciento de los vecinos de las localidades más próximas al casco y las menos consolidadas se moviliza en micro, según un estudio realizado por el Municipio, a horas del inicio del debate de la nueva concesión del servicio de transporte, en el Concejo Deliberante.
Según evaluaron desde la secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, a cargo del concejal electo Sergio Resa, el uso del transporte público aumenta en la medida en que los habitantes se alejan del Centro.
Así surge del diagrama del nuevo sistema de transporte, que el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante para su tratamiento, y que, de aprobarse, se pondría en marcha a partir de febrero. La idea central de la propuesta es la de incrementar en dos años un 13 por ciento más de usuarios, al mejorarse la calidad del servicio y darle alcance a mayor cantidad de barrios.
Según consta en el expediente al que tuvo acceso EL DIA, el 33,3 por ciento de los vecinos del casco histórico se moviliza en auto, mientras que el 30,2 lo hace en micro y el 36,2 por ciento, en bicicleta o moto.
En la periferia consolidada, el incremento del uso del auto es marcado: se moviliza de este modo el 52,7 por ciento, mientras que el 39,7 lo hace en micro y el 7,6 por ciento, en moto o bicicleta.
En la periferia no consolidada, por último, el 25 por ciento usa auto; el 50,9 por ciento usa micro y el 19,1, moto o bicleta.
LE PUEDE INTERESAR
Arranca la discusión por el Presupuesto municipal de 2026
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí