La dura autocrítica del DT por Meza

La bronca de Estudiantes es grande, porque sabe que se le escapó un partido en el que hizo más méritos que Boca para ganarlo. Hubo varios puntos, que puertas adentro, Eduardo Domínguez buscará corregir de cara al partido frente a Tigre del próximo domingo.
En primer lugar, el entrenador fue autocrítico por los cambios que hizo en el segundo tiempo y puntualizó en el ingreso de Eric Meza, quien no tuvo un buen partido. Y en conferencia de prensa, dejó en claro que no le gustó cómo disputó el partido el lateral. “Buscamos la velocidad de Meza y no la pudimos encontrar. Ese cambio no lo hemos acertado. Tiene que seguir creciendo, no se puede dar el lujo de regalar minutos. No sé si se lesionó, pero no pasó nunca al ataque. Va a seguir jugando Román (Gómez)”, señaló. Después, lo que más le molestó el entrenador fue la falta de eficacia que tuvo el equipo, donde generó muchas situaciones de peligro en el segundo tiempo, tanto de pelota parada como por el desequilibrio de Cetré.
Y también esos fallos defensivos que provocaron dos penales en contra (uno clave) y el gol de Zeballos. “La autocrítica grupal y la autocrítica individual la hacemos. No podemos regalar dos penales, más allá de si son o no son. Obviamente hacemos mea culpa. Que se quede tranquila la gente, nosotros hacemos mucha autocrítica. Nos miramos constantemente al espejo y nunca miramos para el costado”.
El penal que erró Zeballos, se generó por una desatención defensiva, mientras que el primer gol del Xeneize, realizado por el Changuito, se dio por un mal rechazo de Gómez. Y por una pifia de Pérez (que luego hizo la falta), llegó el polémico penal contra Herrera que terminó marcando Merentiel.
