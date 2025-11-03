El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Ahora hubo un terrible enfrentamiento entre varios hombres en la puerta de un boliche de 3 entre 42 y 43. No se hicieron actuaciones
La escena se repite fin de semana tras fin de semana: gritos, corridas, peleas y botellas rotas en las veredas de los boliches platenses cuando las luces se apagan y llega el momento de volver a casa. Lo que para algunos es el cierre de una noche de diversión, para los vecinos de las zonas céntricas y del corredor nocturno se ha convertido en una verdadera pesadilla.
En distintas sectores de la Ciudad los enfrentamientos entre grupos de personas suelen estallar a la salida de los locales bailables. A menudo, la mezcla de alcohol, música fuerte y provocaciones mínimas deriva en golpes, agresiones y daños materiales que terminan con la intervención de la Policía o del SAME.
Ahora pasó en la puerta de un local bailable ubicado en la calle 3 entre 42 y 43, donde varios hombres dirimieron sus diferencias a trompadas y patadas.
Toda la brutal secuencia quedó registrada en un video que filmó un vecino de la cuadra, que enseguida se hizo viral.
Si bien la Policía se hizo presente en el lugar al recibir reiterados llamados en su central de emergencias 911, al final fuentes oficiales indicaron que no se realizaron actuaciones.
“Fue una pelea como se vio, pero después todos se retiraron y al momento no se han presentado denuncias”, expresó un vocero de la fuerza.
Si se conocían o no, o cuál fue el motivo del altercado, eso quedará reservado para quienes protagonizaron el cruce.
Las versiones indican que todos estaban dentro del boliche y que, por alguna razón, los sacaron a la calle.
Tal vez discutieron en el interior del comercio y la siguieron afuera, donde se vivieron los acontecimientos más violentos. Incluso uno de los hombres cayó pesadamente al asfalto luego de recibir una trompada y pegó su cabeza contra el piso.
Ahí quedó inmóvil y se temió lo peor, pero por suerte, con ayuda de un par de taxistas que esperaban poder concretar algún viaje, recobró la conciencia y pudo ponerse de pie.
Como se sabe, este tipo de golpes muchas veces juega un papel silencioso, porque muchos deciden olvidarse de lo sucedido sin realizarse los controles médicos necesarios y pueden existir hematomas u otro tipo de afecciones internas, que ameritan un seguimiento.
La mayoría coincide que los fines de semana ya no duermen tranquilos, y el temor a que algún episodio termine con un herido o algo peor crece con cada amanecer.
Aunque existen operativos de seguridad y patrullajes, las grescas suelen desatarse en segundos, en los minutos posteriores al cierre de los locales, cuando centenares de jóvenes y no tan jóvenes se agolpan en las calles y la presencia policial no siempre alcanza para prevenir los incidentes.
En los últimos meses, varios videos de peleas callejeras se viralizaron en redes sociales, mostrando la crudeza de las escenas: golpes en grupo, patadas a personas caídas y hasta ataques con objetos contundentes.
Sin dudas, hay una línea muy delgada entre una pelea y una tragedia y ejemplos son los que sobran.
Ante esta situación, los vecinos reclaman medidas más firmes: controles de alcoholemia a la salida de los boliches, límites horarios más estrictos y un refuerzo policial constante.
Mientras tanto, la madrugada platense sigue siendo escenario de tensiones y de un ruido que no deja dormir, pero que, peor aún, podría un día despertar a la ciudad con una tragedia anunciada.
