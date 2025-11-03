Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"

El designado funcionario también contó que habló con Macri tras la reunión que mantuvo con el presidente Milei

3 de Noviembre de 2025 | 08:55

Escuchar esta nota

El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró hoy que su agenda estará vinculada a las reformas que el Gobierno del presidente Javier Milei busca impulsar en el segundo tramo de su mandato, según especificó en declaraciones a la prensa.

“Ayer hablé una hora y cuarto con el Presidente. Las reformas tienen que salir y tienen que ver con el Presupuesto, una modernización laboral para que los trabajadores informales pasen a la formalidad, una reforma fiscal para la baja de impuestos y el nuevo Código Penal”, dijo Santilli.

Además, relató que habló con el ex presidente Mauricio Macri al término de su reunión con Milei en la Residencia de Olivos.

Macri se había mostrado molesto el sábado pasado por la decisión del jefe de Estado de designar en la Jefatura de Gabinete a Manuel Adorni en lugar de Guillermo Francos y lo expresó sus redes sociales con un fuerte mensaje.

