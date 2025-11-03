La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"

La victoria de Gimnasia sobre River en el Monumental tuvo una carga emocional que trascendió el resultado. A pocos días de un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, el Lobo salió a la cancha con un parche especial en la camiseta en homenaje a su exentrenador. Y tras el histórico triunfo, una de las voces más representativas del universo maradoniano volvió a hacerse escuchar: Dalma Maradona.

En su cuenta de Instagram, Dalma publicó una historia con una frase breve, pero llena de simbolismo: “Sigue el cumple gitano del Babu”, acompañada por un emoji de un lobo y una imagen de un tatuaje de cuando era chica, poniéndole flores en las piernas a su papá.

El mensaje fue una forma de extender el festejo del cumpleaños de Diego -que habría cumplido 65 años el pasado 30 de octubre- con un resultado que muchos hinchas del Lobo le atribuyeron al “Diez desde el cielo”.