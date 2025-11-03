Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"
La victoria de Gimnasia sobre River en el Monumental tuvo una carga emocional que trascendió el resultado. A pocos días de un nuevo aniversario del nacimiento de Diego Armando Maradona, el Lobo salió a la cancha con un parche especial en la camiseta en homenaje a su exentrenador. Y tras el histórico triunfo, una de las voces más representativas del universo maradoniano volvió a hacerse escuchar: Dalma Maradona.
En su cuenta de Instagram, Dalma publicó una historia con una frase breve, pero llena de simbolismo: “Sigue el cumple gitano del Babu”, acompañada por un emoji de un lobo y una imagen de un tatuaje de cuando era chica, poniéndole flores en las piernas a su papá.
El mensaje fue una forma de extender el festejo del cumpleaños de Diego -que habría cumplido 65 años el pasado 30 de octubre- con un resultado que muchos hinchas del Lobo le atribuyeron al “Diez desde el cielo”.
