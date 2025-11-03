Ingresaron al Río de la Plata con una camioneta, los tapó el agua y tuvieron que rescatarlos
Este domingo, dos personas intentaron cruzar el Río de la Plata desde Palo Blanco hacia la Isla Paulino y quedaron atrapados. Personal de Defensa Civil debió intervenir para asistir a la camioneta.
Cerca de las 11 de la mañana, una camioneta con al menos dos ocupantes ingresó al río para aprovechar la marea baja, algo que duró poco. En instantes, el barro y la marea -que subió de golpe-, les impidió continuar el camino o salir.
Roberto Scafati, titular de Defensa Civil de Berisso, comentó: “Entraron con la camioneta queriendo cruzar desde Palo Blanco a la isla y se quedaron en el agua. Nosotros fuimos tras un llamado porque la gente pensó que se habían quedado adentro. La realidad es que los que estaban dentro, salieron nadando hasta la costa”.
“Habían avisado a la guardia de Defensa Civil que estaban adentro y al final no fue así. Fuimos en bote a ver la camioneta pensando que estaban adentro y no, los chicos estaban en la costa”, agregó Scafati.
Una vez asegurados de que no había personas en peligro, se desplegó un operativo para retirar el vehículo del agua, dado el riesgo que esto implica. Por el momento, la camioneta continúa sumergida.
Desde Defensa Civil remarcaron: “Recomendamos no introducirse al Río de la Plata con vehículos, ingresar al agua solamente en zonas donde hay servicio de guardavidas y en horarios pertinentes y no meterse en zonas prohibidas”.
