Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Toda la bronca de los jugadores de Estudiantes al retirarse del campo de juego luego de la derrota contra Boca / Nicolás Braicovich

Estudiantes, ahora sí, complicó su agenda internacional 2026. Quedó complicado y lejos de los puestos de Copa Sudamericana por tabla Anual. También retrocedió en la zona A y para jugar Playoffs tendrá que esforzarse en las últimas dos fechas. Todo sucedió por un final de partido fatídico contra Boca: erró goles cuando lo tenía para ganar, un jugador se hizo expulsar imprudentemente a falta de siete minutos y en el descuento el VAR no alertó a Leandro Rey Hilfer que el penal que sancionó había sido falta afuera del área. Todo mal para un 2-1 en favor de Boca que, de paso, quedó a un paso de clasificarse a la Copa Libertadores además de ser puntero de su zona.

Este fútbol tan sospechado y escandalosamente criticado por los fallos arbitrales volvió a escribir un capítulo negro. Fue otro partido que tuvo incidencia lo que realizaron los “muchachos de Beligoy” en Ezeiza. Es que la falta de Fabricio Pérez al español Ander Herrera había sido afuera del área y no debió ser sancionado con penal que Miguel Merentiel en el sexto minuto de descuento definió el partido.

No mereció perder el Pincha. Ni mucho menos. No jugó un gran partido pero lejos estuvo de ser superado por un rival que no tuvo la grandeza de otros años pero sí la experiencia para sacar adelante un encuentro que no le favoreció casi nunca: en el final Herrera entró para participar de dos jugadas clave (se quedó en el piso para que el VAR llame a Rey Hilfer en la correcta expulsión a Gabriel Neves y recibió al falta que el otro ingresado, Fabricio Pérez, le cometió tras perder la pelota). Ese fue uno de los detalles del partido: lo que mejoró Claudio Úbeda con ese hombre lo perdió Eduardo Domínguez con los ingresos de Eric Meza, Joaquín Tobio Burgos (no era un partido para él por su inactividad) y Pérez, que en 10 segundos se mandó dos errores garrafales.

En el primer tiempo Estudiantes intentó ser dominador. Al menos manejó la pelota y trató de desbordar por las puntas, principalmente en la izquierda con Edwuin Cetré y Cristian Medina. No tuvo claridad ni apretó los dientes en los metros finales pero dejó mejor sensación. El problema es que en los minutos finales otra vez evidenció las falencias que tiene cuando su defensa se adelanta unos metros y llega un pelotazo frontal. No pudo ni supo Facundo Rodríguez cómo marcar al Changuito Zeballos, el único jugar de Boca que podía complicar: penal y el mismo jugador Xeneize que lo estrelló en el palo izquierdo. Zafó el equipo albirrojo.

El segundo tiempo se jugó de otra manera. Estudiantes se adelantó e intentó ratificar ese dominio en el área rival. Y cuando parecía que arrancaba tras el tiro en el travesaño de Tiago Palacios otra falla en defensa que Zeballos cambió por gol con un remate cruzado.

Fue con todo el Pincha, con la misma receta pero mayor decisión. Y no tardó ni 10 minutos. Tomó la lanza Cristian Medina para fabricarse una gran jugada que terminó con la falta de Agustín Marchesín, innecesaria porque parecía que salía del campo con pelota y todo. Cetré pidió la pelota, la picó y empató el partido merecidamente.

Entonces fue por más. Desbordó varias veces por las dos bandas y obligó a Claudio Úbeda a realizar cambios. Estuvo cerca pero no pudo descifrar esas jugadas y se fue quedando con sabor a poco con el empate, que al menos le sumaba y le restaba dos puntos a su rival.

Hasta que en el final pasó de todo. Hubo una posible mano de Lautaro Blanco que ni se revisó y la pelota que terminó con la falta de Fabricio Pérez sobre Ander Herrera, en la cancha pareció penal como cobró el árbitro pero luego se vio por imágenes de la TV que fue un metro afuera. ¿Y por qué no intervino Ariel Penel? Las mismas preguntas que se generan en cada fecha y tantas veces, este torneo, se las hizo Estudiantes, que fue inocente, no supo liquidar en su momento y en el final resultó despojado. Ahora sí que quedó complicado.

Tras 5 partidos Estudiantes volvió a sufrir una derrota. La última caída había sido el 25 de septiembre ante Flamengo, por 2-1 en el Maracaná. Después, había acumulado dos triunfos y tres empates entre campeonato y Libertadores.