Trump ve a la Argentina candidata a la dolarización

El diario británico Financial Times reveló que funcionarios de la administración de Donald Trump están discutiendo activamente formas de alentar a otros países a adoptar el dólar como su moneda principal y ve a la Argentina como “candidato” excluyente. Esta iniciativa busca contrarrestar el avance de China en erosionar la dominancia global de la moneda estadounidense.

Según el informe, el profesor de Johns Hopkins University y experto en dolarización, Steve Hanke, se reunió con personal de departamentos gubernamentales, incluyendo el Tesoro y la Casa Blanca, para explorar cómo la administración podría promover esta política. “Esta es una política que se están tomando muy en serio, pero está en progreso. Aún no se han tomado decisiones finales”, declaró Hanke al Financial Times.

PAGA “DOS PESOS”

En este contexto de búsqueda de una mayor dolarización global, el Financial Times señala que la Argentina es vista por “algunos formuladores de políticas y economistas” como un “candidato principal” para adoptar el dólar. Esta visión se fundamenta en la “frecuente pérdida de confianza en el peso” nacional. La dolarización fue una promesa central de campaña del presidente argentino Javier Milei

La mención de la Argentina se produce en medio de la involucración de los Estados Unidos para intentar calmar una reciente crisis de mercado en nuestro país.

Sin embargo, tanto el país norteamericano como la Argentina afirman que la dolarización “no está activamente bajo consideración” en este momento.

Hanke, quien ha asesorado extensamente sobre dolarización, explicó a los funcionarios que la nación sudamericana sería una de los candidatas “obvias” para esta política, junto con otras como Líbano, Pakistán, Ghana, Turquía, Egipto, Venezuela y Zimbabue.

Las discusiones en la administración Trump sobre la dolarización surgen en un momento de preocupación por el impulso de Beijing para que los mercados emergentes utilicen menos el dólar en las transacciones transfronterizas.