Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"

Desde Provincia salieron fuerte contra el designado ministro del Interior y diputado electo
Desde Provincia salieron fuerte contra el designado ministro del Interior y diputado electo
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se mostró irónico con la designación de Diego Santilli, ex candidato a gobernador bonaerense, como ministro del Interior del presidente Javier Milei al recordarle la deuda que Nación mantiene con la Provincia.
“Seguro que ahora estará hablando con (Luis) ‘Toto’ Caputo para que devuelvan la plata que nos robó (Javier) Milei”, dijo en declaraciones a la prensa.
El funcionario hizo referencia a la deuda que, según Bianco, el Gobierno nacional mantiene con la Provincia que llegaría a un total de 12,1 billones de pesos.
“(Santilli) Tiene la responsabilidad de trabajar para solucionar los problemas de las provincias. Más allá de su pertenencia como ciudadano bonaerense y de haber sido candidato por parte de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno nos robó 12.000 billones de pesos. Seguro que, en este momento, está gestionando que se devuelvan, hablando con (Luis) ‘Toto’ Caputo de la plata que nos robó (Javier) Milei”, ironizó Bianco.
En la misma línea, Bianco declaró que tuvo “varias reuniones públicas” en Casa Rosada, pero que “no le ofrecieron ninguna solución” a los problemas que presentó. “Pasa lo de siempre, dicen que lo reciben pero que lo tienen que elevar y la respuesta nunca llega”, añadió.
Asimismo, vaticinó que durante el primer tiempo como funcionario del Ministerio “se va mostrar con proactividad y cierta apertura”, pero que cuando se encuentren tampoco les va a ofrecer ninguna solución.
