Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Política y Economía

Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"

Desde Provincia salieron fuerte contra el designado ministro del Interior y diputado electo

Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"
3 de Noviembre de 2025 | 11:25

Escuchar esta nota

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se mostró irónico con la designación de Diego Santilli, ex candidato a gobernador bonaerense, como ministro del Interior del presidente Javier Milei al recordarle la deuda que Nación mantiene con la Provincia.

“Seguro que ahora estará hablando con (Luis) ‘Toto’ Caputo para que devuelvan la plata que nos robó (Javier) Milei”, dijo en declaraciones a la prensa.

El funcionario hizo referencia a la deuda que, según Bianco, el Gobierno nacional mantiene con la Provincia que llegaría a un total de 12,1 billones de pesos.

“(Santilli) Tiene la responsabilidad de trabajar para solucionar los problemas de las provincias. Más allá de su pertenencia como ciudadano bonaerense y de haber sido candidato por parte de la fuerza opositora, debe estar al tanto que su Gobierno nos robó 12.000 billones de pesos. Seguro que, en este momento, está gestionando que se devuelvan, hablando con (Luis) ‘Toto’ Caputo de la plata que nos robó (Javier) Milei”, ironizó Bianco.

En la misma línea, Bianco declaró que tuvo “varias reuniones públicas” en Casa Rosada, pero que “no le ofrecieron ninguna solución” a los problemas que presentó. “Pasa lo de siempre, dicen que lo reciben pero que lo tienen que elevar y la respuesta nunca llega”, añadió.

Asimismo, vaticinó que durante el primer tiempo como funcionario del Ministerio “se va mostrar con proactividad y cierta apertura”, pero que cuando se encuentren tampoco les va a ofrecer ninguna solución.

LE PUEDE INTERESAR

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes

LE PUEDE INTERESAR

Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes

Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata

Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa

Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km

“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
+ Leidas

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

La dura autocrítica del DT por Meza

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

Millonario golpe en City Bell de una asistente fantasma

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Últimas noticias de Política y Economía

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes

Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"

“Bienvenido, Colo”: sorpresa en el Gobierno con la incorporación de Santilli como ministro

La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Espectáculos
Enigma en el clan: ¿Qué le pasó a Juanita Tinelli?
“Todo vale”: las divas se visten de abogadas en lo nuevo de Ryan Murphy
Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini
Se cumplió medio siglo del lanzamiento de “Bohemian Rhapsody”
Nicki y Lamine separados otra vez: ella, lejos del duelo, salió de fiesta
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Deportes
¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?
La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"
Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero
"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla