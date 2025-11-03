Arranca la discusión por el Presupuesto municipal de 2026

Funcionarios del Ejecutivo municipal presentarán formalmente hoy en el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto municipal 2026 y la ordenanza Fiscal Impositiva, que fija los incrementos de las tasas locales para el próximo año. La iniciativa de Julio Alak fue girada al deliberativo la semana pasada y hoy se iniciará su análisis con la visita a la comisión de Hacienda del secretario de esa área del Ejecutivo, Marcelo Giampaoli, y autoridades de la Agencia Platense de Recaudación (APR).

En este marco se iniciará la discusión sobre los recursos y la recaudación municipal en el deliberativo local, con la idea de sancionar ambas normas antes del recambio legislativo del 10 de diciembre.

Se espera que hoy los concejales del oficialismo y la oposición puedan escuchar y realizar preguntas a los funcionarios del Ejecutivo, en el marco de la primera reunión de la comisión de Hacienda, a cargo de la peronista Micaela Maggio, ámbito donde continuará luego el debate sobre ambos expedientes.

Como viene publicando EL DIA, el proyecto de Alak del Presupuesto municipal 2026 fue estimado en un monto global de 462 mil millones de pesos. La secretaría que recibirá la mayor asignación de recursos es la de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, un área clave en la gestión del gobierno. A la cartera se le imputaron gastos por 197.832 millones de pesos, un 42 por ciento de los recursos totales que la Comuna prevé para el año próximo.

Dentro de esa área, se estimaron gastos en la gestión de Servicios y Espacios Públicos 104.295 millones de pesos, en tanto que obras de Arquitectura, viales e hidráulicas, se prevén 83.481 millones.

En orden de importancia presupuestaria, le sigue la Secretaría General, área de la gestión que tiene a cargo las delegaciones municipales, el Cementerio y la Terminal, entre otros espacios. A esa cartera se le asignaron 41.874 millones de pesos.

En tanto, a la secretaría de Educación le corresponden 39.373 millones de pesos, según consta en el expediente del Presupuesto del año próximo. De ese monto, 27.872 millones de pesos serán destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Las partidas más importantes serán para Planeamiento, Obras y Servicios Públicos

La secretaría de Seguridad, en tanto, tiene previsto un gasto del orden de los 22.023 millones de pesos y la de Salud, que tiene a cargo los centros de atención primaria, el SAME y Zoonosis, 18.409 millones. Se prevé que el Concejo Deliberante comience su tratamiento el lunes por la mañana, donde también se tomarán en cuenta las tasas municipales. Por otro lado, el martes se hará la presentación del COUT (Código de Ordenamiento Urbano y Territorial) desde la mañana, así como los cambios en el sistema de transportes.

TASAS, CON SUBAS DEL 30%

En tanto, respecto del proyecto de ordenanza Fiscal Impositiva, que también será expuesto hoy, se estima que el incremento de todos los tributos municipales sea del orden del 30 por ciento, porcentaje en que la Comuna estima la proyección de la inflación de 2026.

Las principales tasas son la de Servicios Urbanos Municipales (SUM), ocupación del Espacio Público, Publicidad y Propaganda y Derechos de Expectáculos, entre otros. Además, en la misma línea aumentaría el Estacionamiento Medido.