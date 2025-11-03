Dólar blue hoy y dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre

El dólar oficial arrancó el mes de noviembre con una leve suba de $15 respecto del cierre del viernes y cotiza a $1.440 para la compra y a $1.490 para la venta en el Banco Nación.

De esta manera, mantiene la tendencia iniciada el miércoles de la semana pasada, cuando después de bajar $35 comenzó a subir todas las jornadas.

Diferente es el comportamiento del dólar blue, que retrocede $15 y se vende a $1.430 en el mercado informal.

Por su parte, los dólares financieros tienen se mueven con tendencia dispar, ya que el Contado con Liquidación (CCL) opera estable en torno a los $1.506, mientras que el dólar Bolsa o MEP lo hace hacia arriba a $1.486.