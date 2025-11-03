¿Por qué Gimnasia hoy está en puestos de Playoffs pese a que está noveno?

Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"
Bianco, irónico con Santilli: "Seguro está hablando con Caputo para que devuelvan la plata que nos robó Milei"
El Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025 entra en su etapa final y Gimnasia llega con ilusiones intactas. A falta de dos fechas, el equipo de Fernando Zaniratto aparece noveno, pero hoy estaría accediendo a los playoffs por una particularidad del reglamento que modifica el orden real de clasificación.
El artículo 14 del reglamento de la LPF, en su inciso 14.1.2, establece que: “Sin perjuicio de la posición obtenida una vez finalizada la Fase de Zonas, en caso de que un Club se encuentre en zona de descenso o deba disputar un partido desempate para definir descensos (conforme lo establecido en el artículo 26) no podrá disputar las instancias finales. Su lugar será ocupado por aquél siguiente equipo mejor ubicado en la zona correspondiente”.
En la tabla actual, San Martín de San Juan ocupa el séptimo lugar con 18 puntos, por encima de Talleres (17) y de Gimnasia (16). Sin embargo, el equipo sanjuanino está en zona de descenso, y de terminar en esa situación quedaría automáticamente fuera de los playoffs, cediendo su lugar al conjunto mejor posicionado detrás. Así, el Lobo -noveno- se vería beneficiado por esta disposición y hoy estaría virtualmente dentro del cuadro final.
La lucha sigue abierta: Gimnasia depende de sí mismo, aunque su clasificación momentánea también está atada a que Sarmiento (15), que lo supera por diferencia mínima, no sume hoy a la tarde. Con dos partidos por disputar y el envión anímico que significó la heroica victoria en el Monumental, el equipo de Zaniratto encara el cierre del Clausura con el objetivo firme de la permanencia pero hasta con una ventana abierta a algo más...
