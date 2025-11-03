Kicillof presenta el Presupuesto con intendentes

En medio de la tensa disputa con el kirchnerismo, el gobernador, Axel Kicillof, pisará el acelerador en esa interna cuando hoy envíe la Ley de Presupuesto 2026 a la Legislatura. Será con una movida que romperá con la tradición del giro formal del expediente o la presentación del ministro de Economía ante las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, para hacerlo en la Gobernación y acompañado de los 40 intendentes que integran su espacio, Movimiento Derecho al Futuro.

El inédito acto, previsto para las 14.30, busca darle músculo político al envío de la denominada Ley de leyes y presionar a la Legislatura para que apruebe el proyecto, junto con la fiscal e impositiva y el pedido de endeudamiento.

Los alcaldes con los que se mostrará Kicillof serán, en ese sentido, una voz clave para reclamar fondos para sus municipios.

Camino al acto de hoy, se supo que los intendentes acercaron la semana pasada un boceto de lo que pretenden como recursos para sus comunas. Ese bosquejo habría sido consensuado con algunos alcaldes opositores.

El debate que se abre coincide con el momento de máxima tensión interna entre la Provincia y el kircherismo. La estrategia que hoy ensayará el Gobernador llega justo después de que la expresidenta, Cristina Kirchner, hiciera pública la carta en la que virtualmente lo responsabilizó por la derrota del peronismo ante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de hace una semana.

En plena tensión, esta tarde el jefe del Estado bonaerense buscará, además de reclamar la aprobación del Presupuesto, mostrar autonomía y liderazgo apoyado en su base territorial.

Cerca del Gobernador advierten que su intención es aprobar la Ley de leyes y el pedido de endeudamiento antes de que termine el año, consciente de que la Provincia “no puede seguir un año más sin presupuesto ni financiamiento”.

RECHAZO OPOSITOR E INTERNO

Más allá de la pelea coyuntural con Cristina, Kicillof viene de sufrir el rechazo opositor y la resistencia de sectores internos del oficialismo, como La Cámpora y el Frente Renovador, a aprobar el texto del Ejecutivo provincial.

Desde la oposición hay un reclamo de “madurez” para la aprobación del Presupuesto, a la par que trascendió que exigirían cargos en organismos de control como condición para avanzar en la negociación.

Mientras que, días atrás, el camporismo y el massismo hicieron su propia movida cuando en una reunión acordaron enviar un emisario a la Gobernación para empezar a analizar cómo será el trámite parlamentario. El designado fue el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera. La mayoría del bloque de Unión por la Patria rechaza como interlocutora a la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila, y quiere hablar directamente con Kicillof.

Es en ese tira y afloje que el Gobernador buscará hoy innovar con una movida que no lo deje huérfano de apoyo para respaldar un proyecto que resulta clave para una administración asediada por el recorte de fondos que impulsa el presidente, Javier Milei, desde su asunción.