Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |EL PROYECTO INGRESARÍA HOY A DIPUTADOS

Kicillof presenta el Presupuesto con intendentes

En plena tensión con el kirchnerismo, el Gobernador se mostrará en un acto acompañado otra vez por los alcaldes

Kicillof presenta el Presupuesto con intendentes

El gobernador, junto al ministro de economía, Pablo López / Web

3 de Noviembre de 2025 | 02:51
Edición impresa

En medio de la tensa disputa con el kirchnerismo, el gobernador, Axel Kicillof, pisará el acelerador en esa interna cuando hoy envíe la Ley de Presupuesto 2026 a la Legislatura. Será con una movida que romperá con la tradición del giro formal del expediente o la presentación del ministro de Economía ante las comisiones de las cámaras de Diputados y Senadores, para hacerlo en la Gobernación y acompañado de los 40 intendentes que integran su espacio, Movimiento Derecho al Futuro.

El inédito acto, previsto para las 14.30, busca darle músculo político al envío de la denominada Ley de leyes y presionar a la Legislatura para que apruebe el proyecto, junto con la fiscal e impositiva y el pedido de endeudamiento.

Los alcaldes con los que se mostrará Kicillof serán, en ese sentido, una voz clave para reclamar fondos para sus municipios.

Camino al acto de hoy, se supo que los intendentes acercaron la semana pasada un boceto de lo que pretenden como recursos para sus comunas. Ese bosquejo habría sido consensuado con algunos alcaldes opositores.

El debate que se abre coincide con el momento de máxima tensión interna entre la Provincia y el kircherismo. La estrategia que hoy ensayará el Gobernador llega justo después de que la expresidenta, Cristina Kirchner, hiciera pública la carta en la que virtualmente lo responsabilizó por la derrota del peronismo ante La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de hace una semana.

En plena tensión, esta tarde el jefe del Estado bonaerense buscará, además de reclamar la aprobación del Presupuesto, mostrar autonomía y liderazgo apoyado en su base territorial.

LE PUEDE INTERESAR

Calculan que la inflación estuvo otra vez por arriba del 2 por ciento

LE PUEDE INTERESAR

Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados

Cerca del Gobernador advierten que su intención es aprobar la Ley de leyes y el pedido de endeudamiento antes de que termine el año, consciente de que la Provincia “no puede seguir un año más sin presupuesto ni financiamiento”.

RECHAZO OPOSITOR E INTERNO

Más allá de la pelea coyuntural con Cristina, Kicillof viene de sufrir el rechazo opositor y la resistencia de sectores internos del oficialismo, como La Cámpora y el Frente Renovador, a aprobar el texto del Ejecutivo provincial.

Desde la oposición hay un reclamo de “madurez” para la aprobación del Presupuesto, a la par que trascendió que exigirían cargos en organismos de control como condición para avanzar en la negociación.

Mientras que, días atrás, el camporismo y el massismo hicieron su propia movida cuando en una reunión acordaron enviar un emisario a la Gobernación para empezar a analizar cómo será el trámite parlamentario. El designado fue el presidente de la Cámara baja, Alexis Guerrera. La mayoría del bloque de Unión por la Patria rechaza como interlocutora a la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila, y quiere hablar directamente con Kicillof.

Es en ese tira y afloje que el Gobernador buscará hoy innovar con una movida que no lo deje huérfano de apoyo para respaldar un proyecto que resulta clave para una administración asediada por el recorte de fondos que impulsa el presidente, Javier Milei, desde su asunción.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Últimas noticias de Política y Economía

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU

“Seguir avanzando en las reformas estructurales”

“El Jefe” toma más poder, el asesor que seguirá en las sombras y el enojo de Macri después de las milanesas
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla