Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |A PAGAR EN CUOTAS

Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba

La Ley exige un 70% de aumento. Nación oficializó entre el 29 y el 35%, según la categoría. Continuará el reclamo

Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba

Uno de los reclamos en 7 y 50, de las organizaciones“Familias TEA” y “sin barreras” / Cesar Santoro

3 de Noviembre de 2025 | 03:25
Edición impresa

La semana pasada, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), informó un aumento de entre el 29 y el 35 por ciento en los valores del nomenclador para prestadores de discapacidad. Sin embargo -en consonancia al reclamo nacional- familias de personas con discapacidad y organizaciones a fines de la Ciudad (en La Plata, cerca de 17 mil personas tienen el Certificado Único de Discapacidad), repudiaron la medida y aseguraron continuar con el reclamo en pos del cumplimiento efectivo de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Débora Barani, representante de Familias TEA La Plata, expresó: “El aumento anunciado en discapacidad consiste en una actualización de los valores del nomenclador que, si bien representa un pequeño avance en lo formal, está muy lejos de cubrir la realidad económica que enfrentan las familias, los profesionales y las instituciones que acompañan a las personas con discapacidad”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad (cuyo objetivo es declarar la emergencia en el sector hasta el 31 de diciembre de 2027) se aprobó el pasado 10 de junio pero fue vetada el 4 de agosto por el Gobierno Nacional. No obstante, con la intervención de la Cámara de Diputados como el Senado, se anuló el veto y la ley salió. Sin embargo, en el decreto de promulgación, el Gobierno Nacional advirtió que la ejecución queda suspendida hasta que el Congreso no indicase cuáles son las partidas presupuestarias.

En síntesis, la norma, que busca establecer compensaciones económicas a prestadores, regularizar pagos y actualizar aranceles, entre otras cosas, quedó sin efecto. En este marco y tras meses de protestas, el Gobierno informó una recomposición en tres tramos sucesivos: octubre, noviembre y diciembre.

En este sentido, Lourdes Farías, Directora de acceso e inclusión en salud de la provincia de Buenos Aires advirtió: “La Ley de Emergencia en Discapacidad establece un aumento inicial del 70%. Pero, el aumento dado no solo es insuficiente sino que exhibe que no van a cumplir la Ley” y detalló: “es escalonado en 3 cuotas, por lo que recién en marzo del año que viene estarían cobrando ese aumento. No es retroactivo y empieza a correr a partir de octubre. Y una vez que se factura tarda aproximadamente 90 días en pagarse”.

En repudio al aumento, Barani manifestó que “la medida fue recibida con preocupación y decepción” y sumó: “quienes trabajamos en el territorio sabemos que el aumento no resuelve nada de fondo. Las prestaciones siguen en riesgo, los profesionales siguen cobrando tarde, y las familias continúan sosteniendo con muchísimo esfuerzo lo que debería garantizar el Estado”.

LE PUEDE INTERESAR

Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga

LE PUEDE INTERESAR

Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas

Farías analizó que “en general, los prestadores no están de acuerdo con el aumento sino que exigen el cumplimiento de la Ley”, mientras que Barani aseguró: “Vamos a continuar articulando con otras organizaciones, familias y referentes del sector para visibilizar esta situación. Vamos a exigir respuestas concretas”, cerró.

UNO DE LOS RECLAMOS

En octubre, el Instituto de Obra Médica Asistencial (IOMA) anunció un nuevo nomenclador de discapacidad, similar al modelo nacional que funciona bajo la órbita de la Andis. De esta manera, trabajará con un sistema de categorización A, B, C.

Lo cierto es que el aumento establecido la semana pasada por el Andis, también afectaría a los prestadores e instituciones para personas con discapacidad que trabajan con esta obra social. En este marco, desde la Escuela Especial María Montessori, pidió la recategorización a “nivel A”, con el objetivo de poder percibir el aumento mayor.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

“Bienvenido, Colo”; sorpresa: Santilli será ministro

Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”

Noche soñada del Lobo en un final para el infarto

Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”
Últimas noticias de La Ciudad

Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina

Los “monstruos peludos” coparon Plaza Azcuénaga

Piden vías nuevas para el paso del tren de cargas

En 13 y 526, dos perros meten miedo en el barrio
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Información General
“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica
Bariloche: confirman la muerte de un hombre por hantavirus
Los números de la suerte del lunes 3 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Insatisfacción laboral: el 86% quiere cambiar de empleo
Marcha del Orgullo con fiesta, críticas y reclamos
Espectáculos
Nancy Pazos reaccionó a la designación de Diego Santilli como ministro de Interior: “Jugada excelente”
El drama de Juanita Tinelli: alejada de su papá, amenazada de muerte y con botón antipánico
“¿Por qué tu ex te agrede tanto?”: Mirtha acorraló a Santilli y elogió su respuesta
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“¡Los mataste a todos!”: el halago de Mirtha a Diego Santilli en su regreso al programa
Deportes
Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
Al fin le regaló a su gente justo lo que tanto quería
Noche soñada del Lobo en un final para el infarto
Lucho Zaniratto: “Insfrán hizo justicia, atajó un penal muy importante”
Insfrán: “El triunfo lo tenemos bien merecido”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla