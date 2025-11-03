Millonario golpe en City Bell de una asistente fantasma

Conmoción en Plaza España: qué se sabe del hombre que murió mientras hacía gimnasia
Un hombre de 54 años con discapacidad denunció haber sido víctima de un robo dentro de su casa de City Bell, donde apareció una “asistente fantasma”.
Según su testimonio, una conocida del barrio lo despertó temprano y le dijo que tenía preparado el desayuno. Lo curioso es que él no la había contratado. Por eso intentó agarrar su celular para pedir ayuda y tampoco lo tenía donde lo había dejado.
Desesperado, le pidió a la mujer que se lo alcanzara, pero ella simplemente le dijo dónde estaba el aparato.
Ahí fue cuando descubrió que le había sacado todo el dinero que tenía con diferentes transferencias. En total, 1.400.000 pesos.
El hecho tuvo lugar en la calle 24 entre 448 y 449, en donde además desapareció la llave de la puerta de acceso.
Por eso con ayuda de un hermano, se presentó en la comisaría décima y acompañó las capturas de pantalla que muestran el desvío del efectivo, al parecer, a una cuenta propiedad de la sospechosa.
Ahora quedó a la espera del avance de la investigación, aunque el dinero difícilmente se recupere.
