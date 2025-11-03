Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |EDITORIAL

Alerta oficial por la aparición de casos de tos convulsa en la Provincia

3 de Noviembre de 2025 | 01:55
La aparición de un caso fatal de tos convulsa en La Plata, que tuvo como víctima a una nena y que derivó en la declaración de alerta sanitaria en la provincia de Buenos Aires, ya que se presentaron también en las últimas jornadas cuatro casos de niños fallecidos por esa afección, no puede menos que causar inquietud.

En el caso de la menor que vivía en nuestra ciudad, se supo que falleció a los días de haber sido internada. Estuvo en el Hospital Gutiérrez de La Plata y posteriormente la trasladaron a al Hospital Cordero de San Fernando.

En ese penoso contexto, las estadísticas difundidas por el ministerio de Salud provincial, que lanzó una alerta epidemiológica, marcaron que la cantidad de pacientes que contrajeron ese mal en lo que va de 2025 triplicó a la del año pasado. Así lo indicó la Región Sanitaria XI, que encabeza La Plata y que aparece como el área de la Provincia con más casos confirmados de tos convulsa (coqueluche).

De acuerdo con el último Boletín Epidemiológico provincial, en lo que va del año se notificaron 772 casos sospechosos de tos convulsa, de los cuales 63 fueron confirmados y 252 clasificados como probables.

La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2024.

Lo más dramático de la situación es el fallecimiento de cuatro menores de entre dos meses y dos años de edad, constatándose que tres de ellos no habían sido vacunados mientras que uno de los casos corresponde a un recién nacido cuya madre no había recibido la dosis durante el embarazo.

“Se pudo constatar en este caso que no tenía el calendario de vacunación completo”, agregaron las fuentes, y remarcaron que inmediatamente “se llevaron adelante acciones de bloqueo y vacunación”.

Una vez más el sistema oficial de salud flaquea a partir de la no vacunación por parte de la población. Se sabe que la mejor prevención para combatir a la tos convulsa –tal como a muchas otras enfermedades- es la vacunación. Los bebés se protegen a través de las vacunas que reciben las mujeres embarazadas, en tanto que también lo hacen las dosis administradas a los niños en los primeros meses de vida y en la niñez. Los adultos y cuidadores también deben vacunarse para proteger a los más vulnerables.

En un reciente comunicado emitido por el área de Salud provincial se admitió que las coberturas de vacunación contra la tos convulsa se mantienen por debajo de las metas en todas las regiones, tanto en las dosis infantiles como en las destinadas a gestantes.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa o pertussis, es una enfermedad bacteriana altamente contagiosa causada por Bordetella pertussis, que afecta las vías respiratorias y puede resultar grave o mortal en lactantes. Se transmite por gotitas respiratorias y los síntomas aparecen entre 7 y 10 días después del contagio. Entre sus manifestaciones más comunes figuran la tos intensa en accesos, vómitos postusivos y, en casos graves, apneas y coloración azulada (cianosis) en los bebés.

“Mantener todos los esquemas de vacunación completos y actualizados”, fue una de las recomendaciones formuladas desde el área sanitaria provincial. El alerta emitido constituye una buena medida, siempre que desde el mismo sector se propenda a garantizar que la población cumpla en forma rigurosa con esos programas de inmunización.

También se conoce que el incumplimiento de los programas de vacunación responde a la falta de una debida promoción en la población, así como también a la muchas veces deficiente distribución de dosis de vacunas en los centros de salud y farmacias, tal como ha ocurrido con muchas otras enfermedades.

Es de esperar, entonces, que casos tan dolorosos como el de la nena fallecida en La Plata no vuelvan a repetirse.

 

