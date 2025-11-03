Causa Cuadernos: quiénes estarán en el banquillo de los acusados

3 de Noviembre de 2025 | 02:49 Edición impresa

El próximo jueves dará inicio el juicio oral en la causa conocida como “Cuadernos” o “la Camarita”, que investigará a la ex presidenta Cristina Kirchner y a otros 86 imputados por una presunta asociación ilícita en la adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) número 7 de la Capital Federal será el encargado de juzgar a la exmandataria, 19 exfuncionarios, dos de sus choferes y 65 empresarios. Las audiencias se realizarán todos los jueves de 9:30 a 13:30 hs, de forma virtual a través de la plataforma Zoom, y algunas serán transmitidas por YouTube.

Los ejes de la investigación

La causa se inició a partir de la petición del fiscal federal Carlos Stornelli de elevar a juicio la investigación. La Justicia buscará clarificar:

-Los supuestos cobros a empresarios que el chofer Oscar Centeno registró en sus cuadernos.

-Las presuntas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos de transporte ferroviario y corredores viales.

-La eventual cartelización de la obra pública.

Cristina Kirchner, de 72 años, enfrentará el juicio en calidad de jefa de la potencial asociación ilícita que habría operado desde el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015, y se la acusa de ser coautora del delito de cohecho pasivo.

También se investigará la responsabilidad de otros funcionarios, incluida la coordinación con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA CAUSA

-La Acusada Central: Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta es la principal imputada en la causa, acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de sobornos de la obra pública.

-El Tribunal: Los jueces que llevarán adelante el juicio son Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli.

-La Acusación: Está a cargo del fiscal Fabián León, quien deberá opinar sobre la viabilidad de un posible acuerdo con los empresarios. La querella es ejercida por la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya adelantó que se opondrá a cualquier pacto.

-Los Empresarios que buscan un acuerdo: El viernes, un grupo de empresarios imputados participará de una audiencia clave vía Zoom. Ofrecerán una “reparación integral del daño” que rondaría los 40 millones de dólares, a cambio de ser sobreseídos y evitar el juicio oral.

“ARREPENTIDOS”

La lista completa de los 25 arrepentidos admitidos como prueba. El tribunal incorporó los legajos completos de 25 imputados colaboradores, cuyas confesiones ahora forman parte del juicio. La lista incluye:

Oscar Centeno: exchofer y autor de los cuadernos.

Juan Carlos de Goycoechea: de la constructora Isolux.

Ángel Calcaterra: primo de Mauricio Macri y ex dueño de la constructora Iecsa.

Héctor Javier Sánchez Caballero: de Iecsa.

Armando Loson: del grupo Albanesi.

Héctor Alberto Zabaleta: ex directivo de Techint.

Carlos Wagner: expresidente de la Cámara de la Construcción.

Jorge Neira: de Electroingeniería.

Claudio Glazman: del grupo Roggio.

Aldo Roggio: titular del Grupo Roggio.

Juan Chediack: expresidente de la Cámara de la Construcción.

Claudio Uberti: ex funcionario del Ministerio de Planificación.

Jorge Balan: de Electroingeniería.

Benjamín Romero: exfuncionario.

José López: exsecretario de Obras Públicas.

Marcela Sztenberg: directora de la constructora Equimac.

Patricio Gerbi: titular de la empresa Coarco.

Gabriel Pedro Losi: de LOSI S.A.

Alberto Taselli: empresario del sector energético.

Miguel Aznar: presidente de Vial 3, empresa que tenía la concesión de la Ruta 9.

Francisco Valenti: del grupo Impsa.

Enrique Pescarmona: del grupo Impsa.

Víctor Fabián Gutiérrez: ex secretario privado de Cristina Kirchner.

Rodolfo Armando Poblete: ex- ejecutivo de la firma Hidrovía S.A

Ernesto Clarens: el financista señalado como uno de los principales recaudadores.

El pasado martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dio luz verde al avance de la causa tras rechazar más de veinte recursos interpuestos por la expresidenta y otros acusados.