Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes

El encuentro marcó el lanzamiento de la segunda etapa de la gestión del mandatario libertario. También está presente el canciller Pablo Quirno
Escuchar esta nota
El presidente Javier Milei reunió hoy por primera vez a su nuevo Gabinete en Casa Rosada e iniciará la segunda etapa de su gestión.
El encuentro significó la reunión inaugural de los flamantes integrantes del equipo: Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en reemplazo de Guillermo Francos, y Diego Santilli como ministro del Interior, en lugar Lisandro Catalán.
También asistieron el resto de los funcionarios, incluido el canciller Pablo Quirno, para quien también será su primera reunión de Gabinete.
La decisión de anunciar a Santilli la tomó Milei este domingo en la Residencia de Olivos, con la idea de arrancar la semana con los principales casilleros del equipo completo, tras la salida de Catalán.
Con este nombramiento, se confirma que el asesor Santiago Caputo seguirá con ese rol dentro de Casa Rosada, sin firma de ministro, pero con influencia en distintas reparticiones gubernamentales.
En las últimas horas se había especulado con que el integrante del “triángulo de hierro” podría asumir un rol más formal dentro de la estructura libertaria, pero por el momento mantendrá su estatus.
Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
El Gabinete de Milei tendrá que volver a modificarse en breve, ya que tanto la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el ministro de Defensa, Luis Petri, saldrán del equipo para asumir sus bancas en el Congreso.
En el caso de Santilli y Adorni, electos diputados, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.
