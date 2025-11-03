La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?

El tiempo se presenta este lunes en La Plata y alrededores con cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves de norte a este y temperatura mínima de 13 grados y máxima de 27, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La desmejora continuará el martes con cielo mayormente nublado y probabilidad de tormentas aisladas entre la mañana y la tarde, en tanto que a la noche se aguardan chaparrones. Asimismo, se esperan vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 23.

El miércoles mejora con tiempo agradable, ya que se prevé cielo parcialmente nublado, vientos leves y temperatura mínima de 10 grados y máxima de 20.