La interna menos pensada: Juanita Tinelli, enfrentada con una de sus hermanas y distanciada de Marcelo

Juanita Tinelli decidió alejarse de su padre, Marcelo Tinelli, y también se habría peleado con su hermana Cande, con quien hoy no mantiene contacto alguno. La modelo de 22 años rompió el vínculo con Candelaria, mientras conserva una relación más cercana con Mica Tinelli, la hija mayor del conductor y Soledad Aquino.
“Hace una semana me llegó la información de que Juana estaba peleada con su papá. A raíz de eso, Cande también se distanció. Marcelo la empezó a seguir de nuevo en Instagram, pero Juana no lo hizo”, contó Carolina Molinari en El Trece.
El dato fue confirmado por Pampito, que sumó: “Juana con Cande no se hablan. No tienen hoy ningún vínculo. Con Mica, en cambio, la relación está bien”. El enfrentamiento quedó en evidencia también en redes sociales: Juana dejó de seguir a su padre y a Cande, y se refugió en su madre, Paula Robles, con quien mantiene una relación muy cercana.
En medio del revuelo, Cande Tinelli sorprendió con su respuesta al ser consultada por su hermana menor: “No sé qué pasó, no tengo relación con ella. Desconozco”, aseguró sin rodeos. Además, agregó, dejando entrever la frialdad del vínculo: “Nunca tuve relación, la verdad. Pregúntale a Micaela, que ella sabe un poco más”.
Sus declaraciones generaron impacto, ya que coincidieron con la denuncia pública de Juanita, quien en los últimos días recibió protección policial y un botón antipánico tras los mensajes amenazantes que llegaron a su teléfono.
Según versiones que circularon en los últimos días, el conflicto no solo tendría que ver con diferencias personales, sino también con el manejo de la exposición mediática de la familia Tinelli.
Mientras Juanita decidió bajarse de la segunda temporada del reality “Los Tinelli”, Cande continúa acompañando a su padre en sus proyectos y en su programa de streaming. “Del otro lado no creen que las amenazas sean reales”, deslizó Angie Balbiani en Puro Show, alimentando aún más la polémica.
