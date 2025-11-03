Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"

Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes
AUDIO.- En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de Gimnasia destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos. "Ganar en esta situación es muy importante”, subrayó tras el batacazo en el Monumental.
Escuchar esta nota
Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa, donde destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos: “Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió que tuvimos dos semanas de trabajo”.
A su vez, el DT también se expresó sobre la gran actuación del arquero tripero y del penal cobrado en la última jugada: “Insfrán hizo justicia. Atajó un penal importantísimo. Ganamos un partido en la cancha de River en un momento muy difícil para nosotros. Disfrutar de esta victoria y seguir”.
Por su parte, también sostuvo: “Lo que pasó en la semana no entramos en esa. Los jugadores respondieron no solo en este partido, más allá del mal trago del clásico. Tuvimos dos semanas para trabajar y lo hicieron con la máxima exigencia y hoy tuvieron el fruto”.
En cuanto al rival y lo que significa obtener un triunfo en ese escenario declaró: “Creo que no tomamos dimensión de lo que es ganarle a River acá. Viendo lo nuestro es importantísimo, ganar en esta situación es muy importante”.
La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:
