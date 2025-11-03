Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Este lunes | En diario EL DIA encontrá el nuevo cupón de El Cartonazo para ganar $20.000.000 o un auto 0KM

Deportes

Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"

AUDIO.-  En la conferencia de prensa posterior al partido, el DT de Gimnasia destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos. "Ganar en esta situación es muy importante”, subrayó tras el batacazo en el Monumental.

Fernando Zaniratto, sobre el penal atajado sobre la hora: "Insfrán hizo justicia"
3 de Noviembre de 2025 | 09:53

Escuchar esta nota

Fernando Zaniratto habló en conferencia de prensa, donde destacó el esfuerzo y desempeño de sus dirigidos: “Laburamos convencidos de lo que estábamos haciendo, más allá de los resultados ajenos y la situación. Los jugadores trabajaron bien, entregaron todo. Lo que cambió que tuvimos dos semanas de trabajo”.

A su vez, el DT también se expresó sobre la gran actuación del arquero tripero y del penal cobrado en la última jugada: “Insfrán hizo justicia. Atajó un penal importantísimo. Ganamos un partido en la cancha de River en un momento muy difícil para nosotros. Disfrutar de esta victoria y seguir”.

Por su parte, también sostuvo: “Lo que pasó en la semana no entramos en esa. Los jugadores respondieron no solo en este partido, más allá del mal trago del clásico. Tuvimos dos semanas para trabajar y lo hicieron con la máxima exigencia y hoy tuvieron el fruto”.

En cuanto al rival y lo que significa obtener un triunfo en ese escenario declaró: “Creo que no tomamos dimensión de lo que es ganarle a River acá. Viendo lo nuestro es importantísimo, ganar en esta situación es muy importante”.

La conferencia de prensa completa, en el audio adjunto:

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Tensión en el Instituto Médico Platense: descontrolado, un hombre rompió a fierrazos los vidrios del hall

Fotos y video.- Descarrilló tren de cargas en La Plata

VIDEO.- Descontrol total de las motos en La Plata: caravana masiva, a contramano, mucho ruido y megaoperativo

Renunció Guillermo Francos y lo reemplaza Manuel Adorni

El peronismo, en llamas: Cristina apuntó contra Kicillof, que tuvo el respaldo de los intendentes

¿Cómo sigue Gimnasia tras el bochorno?

Estudiantes: el Barba repetiría equipo por primera vez en el año

¿Le fue infiel Yanina a Diego Latorre? "Por venganza", dijo ella
+ Leidas

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación

“Atrapados en la isla”: los platenses varados en Jamaica

VIDEO. Una derrota increíble: se le escapó y se lo sacaron

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia

La dura autocrítica del DT por Meza

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

“Bienvenido, Colo”: sorpresa en el Gobierno con la incorporación de Santilli como ministro

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes
Últimas noticias de Deportes

La familia Maradona festejó el triunfo de Gimnasia sobre River: "Sigue el cumple"

"Gimnasia le ganó a River y al árbitro": cómo reaccionó el periodismo nacional tras el triunfo Tripero

"Justicia Divina": estallaron los memes por el triunfo de Gimnasia en el Monumental

VIDEO. Triunfazo Monumental: el Lobo cerca de la salvación
La Ciudad
Se agudiza el conflicto por la acería de Berisso: protesta y movilización este lunes en La Plata
La semana arranca con calor en La Plata, desmejora a la noche y se asoman tormentas: ¿cuándo llegan?
Súper Cartonazo de EL DIA: pozo de $8.000.000, $300.000 por línea y un auto 0Km
Votan los alumnos de la UNLP: más de 100 listas, debut libertario en varias facultades y foco en Psicología y Medicina
Discapacidad: organizaciones y prestadores rechazaron la suba
Policiales
“Alquilados por el delito”: más asaltos a conductores de aplicaciones
El descontrol de las madrugadas alarma a los vecinos de la Ciudad
Un menor asesinó a otro en una pelea en Necochea
Tensión en Ringuelet por el incendio de una casa
Ánimos crispados: de un choque a las trompadas
Espectáculos
Enigma en el clan: ¿Qué le pasó a Juanita Tinelli?
“Todo vale”: las divas se visten de abogadas en lo nuevo de Ryan Murphy
Chris Martin vino al país solo para tocar con Tini
Se cumplió medio siglo del lanzamiento de “Bohemian Rhapsody”
Nicki y Lamine separados otra vez: ella, lejos del duelo, salió de fiesta
Política y Economía
Milei encabezó la primera reunión de Gabinete con Adorni y Santilli como flamantes integrantes
Habló Santilli y dijo que su agenda como ministro del Interior será "la de las reformas que vienen"
“Bienvenido, Colo”: sorpresa en el Gobierno con la incorporación de Santilli como ministro
La primera reunión del flamante Gabinete y otro viaje a los EE UU
“Seguir avanzando en las reformas estructurales”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla