“Román era el Consejo, el resto son figuritas”

Rolando Schiavi dejó su huella marcada a fuego en Boca, en su etapa como jugador. Si bien siempre mantuvo su perfil bajo y muy pocas veces se refirió a la actualidad del club, ayer salió a opinar sobre la disolución del Consejo de Fútbol.

“Por más que se hable de un mánager, va a ser más de lo mismo porque las decisiones las va a seguir tomando Román. Todas las decisiones las toma él”.

Más adelante, el ex defensor enfatizó en ESPN que “no tenían peso ni Chicho ni Raúl. La mano derecha era el Chelo Delgado. El que tiene mejor llegada con los jugadores es justamente Delgado, el más confiable para los jugadores”. “El resto no tenían esa misma química. Ahora, habrá que ver como comienza a funcionar la sectetaría técnica, porque era necesaria un cambio y más en estos momentos dondetodo el mundo está pendiente del equipo y del plano institucional”.

El modelo de conducción, sin embargo, continuará siendo el mismo con Riquelme al frente de las decisiones. De todos modos, es un golpe de timón, porque el presidente sacrificó a dos de sus laderos más cercanos, lo cual no deja de ser un gesto ante la profunda crisis por la que atraviesa la institución.

“El Consejo de Fútbol era Riquelme, por más que pongas figuritas adelante. Es normal que ponga gente para que la critiquen y salvarse él”, agregó el Flaco, quien jugó 253 partidos con la camiseta de Boca y ganó nueve títulos, entre ellos la Copa Libertadores e la Intercontinental del año 2003.

De este modo, el ex futbolista de Boca y Argentinos Juniors subrayó la figura de Marcelo Delgado como el verdadero interlocutor entre la dirigencia y el plantel profesional, relegando a un segundo plano a los dirigentes recientemente apartados por Juan Román Riquelme.

