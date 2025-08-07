Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |LA REESTRUCTURACIÓN EN MEDIO DE LA TORMENTA

Boca en crisis: Riquelme “limpió” el Consejo de Fútbol

El presidente disolvió el organismo que él mismo había creado, dejando afuera a Alfredo Cascini y Mauricio Serna. En tanto que su amigo, el Chelo Delgado, es el flamante secretario técnico

Boca en crisis: Riquelme "limpió" el Consejo de Fútbol

Riquelme disolvió el consejo y dejó afuera a Cascini y Serna / X

7 de Agosto de 2025 | 01:53
Edición impresa

En medio de la crisis futbolística e institucional por la que atraviesa Boca, el presidente de la institución, Juan Román Riquelme, tomó la decisión de disolver ayer el Consejo de Fútbol y designó como secretario técnico a su amigo y ex jugador Marcelo Chelo Delgado, quién a partir de ahora será el nexo entre el cuerpo técnico que encabeza MIguel Angel Russo y la Comisión Directiva.

A última hora de anoche, la institución utilizó las diferentes redes sociales para brindar un comunicado oficial, explicando justamente la decisión que tomó Juan Román Riquelme.

De esta forma, quedaron desvinculados del organismo que el propio Riquelme había creado, los ex futbolistas Alfredo Cascini, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez. Este último se encuentra en Colombia y había solicitado oportunamente una licencia por razones “familiares y personales”.

Lo que todavía queda por resolver es cómo será a partir de ahora la situación de Cascini , por lo que se especula que se le ofrecerá un cargo en otro sector de la institución. Sin embargo, no tendrá injerencia en las actividades del plantel profesional, de acuerdo a lo quese conoció en las últimas horas.

Las autoridades de Boca, por su parte, tampoco decidieron si en la Secretaría Técnica que comandará Delgado, ex jugador también de Racing y Rosario Central, estarán el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya y Alberto Márcico, dos emblemas de Boca y cuyos nombres rondaron en el predio de Ezeiza (se instalaron hace varias semanas, cuando se desató a crisis futbolística), donde habitualmente despliega sus actividades Riquelme.

Boca también analiza la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que publicó en su boletín oficial que a partir de enero de 2026, todos los clubes de Primera División y de la Primera Nacional cuenten con una Licencia Pro de Director Deportivo, por lo que cualquier directivo de la institución que quiera ocupar ese cargo deberá obligatoriamente realizar un curso que tiene por objetivo “jerarquizar, profesionalizar y dotar de mayor transparencia la gestión deportiva en los clubes”.

Por lo tanto, es un requisito ineludible, a partir del año próximo, que quién esté a cargo del fútbol profesional de la institución tenga la Licencia Pro de Director Deportivo.

El comunicado oficial del club versa lo sguiente:

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución.

Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales”,concluyó el comunicado.

