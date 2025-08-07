El juicio que condenó a Juan Darthés por Thelma Fardín podría ser anulado por el accionar de un perito

Recordemos que, en junio de 2024 se dictó la sentencia firme de seis años de prisión para Juan Darthés por haber abusado sexualmente de Thelma Fardín.

Ahora, a más de un año, la defensa del actor busca anular el juicio que lo condenó por una investigación que involucra a uno de los peritos que participó en la causa: “La pregunta que se hacen los abogados de Darthés es si se podría anular el juicio que lo condenó a seis años en prisión en un régimen semiabierto", señaló Martín Candalaft en la tele.

Entonces, según explicó el mencionado comunicador, los abogados del actor buscarán que se anule el proceso debido a que “se empezó a investigar, en Argentina, a un grupo que tenía una especie de industria de denuncias falsas y, dentro de esas personas investigadas, aparecería un perito que habría tenido alguna participación en la causa, en la que se condenó al actor, según dicen los abogados de Darthés”.

“Como está siendo investigado por haber mentido o falseado alguna denuncia en Argentina, creen que eso podría habilitar el pedido de anulación del juicio que lo condenó", explicó el periodista.

“Eso no lo convierte inmediatamente en inocente, sino que la anulación puede significar que el juicio se haga de nuevo”, cerró su relato.