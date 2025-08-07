"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
"Perdimos todas": desde el Gobierno admitieron la derrota en el Congreso y reiteraron que aplicarán el veto
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue la primera voz del oficialismo que se escuchó sobre lo que pasó en el Congreso
El Gobierno nacional acusó el duro golpe que la oposición le asestó en el Congreso. Y el primero en admitirlo fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: "Perdimos todas".
Con esa frase, Francos sintetizó lo que para el Poder Ejecutivo sin dudas fue una de las peores jornadas. "Votaron todos con el kirchnerismo", se quejó Francos, refiriéndose al acompañamiento que Unión por la Patria tuvo de parte de otras fuerzas.
"Perdimos todas", se sinceró el jefe de Gabinete en declaraciones a Radio Mitre. "Perdimos todo, perdimos todas las votaciones", se lamentó antes de repasar lo que fue la votación en Diputados: "Casi todos los radicales, prácticamente todos, la Coalición Cívica (CC), algunas fuerzas provinciales, votaron todos con el kirchnerismo". Al mismo tiempo, reiteró que el presidente Javier Milei vetará todas las normas que, a su entender, atenten contra el equilibrio fiscal.
Para Francos, desde el kirchnerismo "se aprovecharon de la situación electoral" y lograron "hacer un poco de demagogia", mientras que los bloques que acompañaron fueron "totalmente funcionales".
Además, hizo hincapié que "todo lo que se ha planteado tiene que ver con más recursos. El kirchnerismo quiere romper al Gobierno porque tiene temor de perder las prebendas que ha obtenido en este siglo".
