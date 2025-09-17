Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $3.000.000: mañana sale la tarjeta y se agiganta la ilusión por el Renault Kwid

Deportes

River quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras en la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

River quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras en la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV
17 de Septiembre de 2025 | 18:48

River recibirá esta noche a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que podría ser una verdadera final anticipada. El partido está programado para las 21:30, en el estadio Monumental, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, y en el VAR estará su compatriota Juan Soto.

River llega a este trascendental cruce en un buen momento, ya que marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra, y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes en La Plata.

Las probables formaciones de River vs Palmeiras:

River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.

Hora: 21.30.

TV: FOX Sports, Telefe, Disney +

LE PUEDE INTERESAR

El PSG debutó con una goleada 4 a 0 ante Atalanta en la Champions League

LE PUEDE INTERESAR

El Chelsea de Enzo Fernández cayó 3 a 1 ante el Bayern Múnich en la Champions

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: Monumental.

La previa del Millo

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final luego de superar sin problemas en el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos. En los octavos de final sufrió muchísimo para eliminar a Libertad de Paraguay, en una serie donde necesitó que el arquero Franco Armani se convirtiera en héroe en los penales para darle la clasificación.

De cara al 11 titular que saldrá al campo de juego este miércoles, Gallardo mantiene dos incógnitas: una está en la defensa, donde pelean por un puesto Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que tampoco está definido si más arriba el nexo con los delanteros será el colombiano Juan Fernando Quintero o Juan Portillo.

Palmeiras, por su parte, arrasó en el Grupo G, donde arrasó y terminó con 18 puntos para ser el mejor equipo de dicha instancia de la Copa Libertadores.

El equipo del portugués Abel Ferreira, que también da pelea en el Brasileirao, no tuvio inconvenientes para eliminar en los octavos de final a Universitario de Perú con un global de 4-0.

LA RACHA ANTE PALMEIRAS

El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.

El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Libertadores 1999. En dicha serie, River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.

Aquella edición de la Copa Libertadores quedaría en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali.

Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó por 3-0. De esta manera, el Palmeiras pudo avanzar a los cuartos de final, mientras que River terminó tercero en el grupo y quedó eliminado.

Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur se volvieron a ver las caras. En aquella ocasión se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.

El último antecedente entre ambos equipos, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River. En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0. Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a sys hinchas con la remontada. Incluso, Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”. Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Revés para Milei: contundente rechazo en Diputados a los vetos al Garrahan y las universidades

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

Orfila define el equipo para enfrentar a Riestra

VIDEO. Catherine Fulop y la tremenda caída del escenario en el show de Erreway

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Cambian las tasas de plazos fijos: cuánto gano si deposito $11.500.000 a 30 días

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
+ Leidas

"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!

La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo

Pasame la ubi, en el streaming de EL DIA

El Pincha está en Río y se aferra a su ilusión

UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA

Una banda ejecutó un millonario golpe en un comercio mayorista de La Plata

Verón explicó el cambio de escudo Pincha: "Cuando presentamos la marca de ropa pasó lo mismo"

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Últimas noticias de Deportes

El PSG debutó con una goleada 4 a 0 ante Atalanta en la Champions League

El Chelsea de Enzo Fernández cayó 3 a 1 ante el Bayern Múnich en la Champions

En el último minuto, Liverpool venció 3 a 2 al Atlético Madrid por la Champions League

De Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron en La Plata junto a Tapia en el estadio Único
Policiales
VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
Así atraparon en pleno Centro un ladrón tras el robo a un comercio de celulares
Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja
VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa
Unos 1.100 efectivos federales custodiarán el Congreso durante la Marcha Federal y la sesión en Diputados
Espectáculos
¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: “Tengo novio”
En vivo, Andy Kusnetzoff quebró en llanto por el ajuste de Javier Milei
“Fue un chiste”: bronca por el pedido de disculpas de Agustín Franzoni a Flor Jazmín Peña
“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni
Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
La Ciudad
Por qué este jueves no habrá clases en las escuelas primarias bonaerenses
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
UN DIA MAS, en el streaming de EL DIA
Llega a La Plata una nueva jornada de concientización del cáncer de mama
Pérdida de agua en La Loma y vecinos “cansados de reclamar”
Política y Economía
Caso $LIBRA: Lijo declaró la incompetencia de la jueza Servini y la causa pasará a otro magistrado
Diputado peronista votó “con peluca” el rechazo al veto de Javier Milei para el Garrahan y universidades
Revés para Milei: contundente rechazo en Diputados a los vetos al Garrahan y las universidades
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los diputados el rechazo al veto al Garrahan y universidades
En fotos y video | La multitudinaria marcha al Congreso contra los vetos de Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla