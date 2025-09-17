River quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras en la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
VIDEO. Trágica caída de un caballo en La Plata: murió el jinete de 18 años
Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los diputados el rechazo al veto al Garrahan y universidades
Revés para Milei: contundente rechazo en Diputados a los vetos al Garrahan y las universidades
Escuelas primarias de La Plata no tendrán clases este jueves por perfeccionamiento docente
De Riquelme a Toviggino, los dirigentes que estuvieron en La Plata junto a Tapia en el estadio Único
VIDEO. Robo, tiros y muerte en La Plata: "un barrio con miedo", el día después en Tolosa
EL DIA en Brasil | Río de Janeiro se va tiñendo con los colores del Pincha en la previa de Estudiantes vs Flamengo
VIDEO.- Marcha federal: en micros, tren y autos, La Plata se movilizó al Congreso contra el veto de Milei
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Así atraparon en pleno Centro un ladrón tras el robo a un comercio de celulares
Diputado peronista votó “con peluca” el rechazo al veto de Javier Milei para el Garrahan y universidades
Angustia ante el nuevo parte médico de Thiago Medina: deben bajarle la fiebre para operarlo de urgencia
En vivo, Andy Kusnetzoff quebró en llanto por el ajuste de Javier Milei
River quiere hacer diferencia en la ida ante Palmeiras: hora, formaciones y TV
¡Bombazo! Evangelina Anderson sorprendió en su viaje a Europa: “Tengo novio”
La dura pelea de un club de La Plata: le cedieron tierras, lo denunciaron por usurpación y buscan desalojarlo
Fuerte choque en Arturo Seguí entre un camión y una moto: la motociclista fue rescatada herida de la zanja
Finalizó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses: cuándo se conocerán los resultados
“Cruzó una línea”: Flor Jazmín Peña recurrirá a la Justicia tras los polémicos dichos de Agustín Franzoni
VIDEO. Cotorras pintadas y teñidas, conejos y hasta patos: así cayó en La Plata la "banda de los insensibles"
La Plata, sin agua este miércoles: obras en el Acueducto Norte dejan sin servicio a vecinos de dos barrios
Guardia alta: hay árbitro para Deportivo Riestra vs Gimnasia y Estudiantes vs Defensa y Justicia
La palabra de Catherine Fulop tras su caída en el show de Erreway: "Fue milagroso, un ángel me agarró"
"Hoy queremos compartirles su carita": ¡Verón y Valentina Martín mostraron a Mila por primera vez!
Elecciones 2025: qué se vota el 26 de octubre, qué eligen los bonaerenses y cómo saber dónde voto
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Crisis y preocupación: una importante fábrica de cerámicos de la Provincia echó a 65 empleados
Chicanas, secretos y tragedias: la amistad de Robert Redford y Paul Newman, más allá de las películas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
River recibirá esta noche a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en lo que podría ser una verdadera final anticipada. El partido está programado para las 21:30, en el estadio Monumental, y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, y en el VAR estará su compatriota Juan Soto.
River llega a este trascendental cruce en un buen momento, ya que marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra, y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes en La Plata.
River: Franco Armani; Paulo Díaz, Juan Carlos Portillo, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Marcos Acuña; Sebastián Driussi, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustravo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel López, Vítor Roque y Felipe Anderson. DT: Abel Ferreira.
Hora: 21.30.
TV: FOX Sports, Telefe, Disney +
LE PUEDE INTERESAR
El PSG debutó con una goleada 4 a 0 ante Atalanta en la Champions League
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
Estadio: Monumental.
El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final luego de superar sin problemas en el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos. En los octavos de final sufrió muchísimo para eliminar a Libertad de Paraguay, en una serie donde necesitó que el arquero Franco Armani se convirtiera en héroe en los penales para darle la clasificación.
De cara al 11 titular que saldrá al campo de juego este miércoles, Gallardo mantiene dos incógnitas: una está en la defensa, donde pelean por un puesto Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, mientras que tampoco está definido si más arriba el nexo con los delanteros será el colombiano Juan Fernando Quintero o Juan Portillo.
Palmeiras, por su parte, arrasó en el Grupo G, donde arrasó y terminó con 18 puntos para ser el mejor equipo de dicha instancia de la Copa Libertadores.
El equipo del portugués Abel Ferreira, que también da pelea en el Brasileirao, no tuvio inconvenientes para eliminar en los octavos de final a Universitario de Perú con un global de 4-0.
El historial entre ambos equipos marca un leve dominio del Palmeiras, que ganó 3 partidos, empató 3 y cayó en solo 2, aunque siempre que se enfrentaron en instancias de eliminación directa consiguió la clasificación.
El primer cruce entre ambos equipos se dio en las semifinales de la Libertadores 1999. En dicha serie, River ganó la ida como local por 1-0 con gol de Sergio Berti, pero el Palmeiras lo dio vuelta en la revancha, donde goleó 3-0 con tantos de Alex y Roque Junior, quien marcó por duplicado.
Aquella edición de la Copa Libertadores quedaría en manos del Palmeiras, que le ganó por penales en la final a Deportivo Cali.
Ese mismo año, pero en la Copa Mercosur, River y Palmeiras se volvieron a cruzar, esta vez en la fase de grupos. En el primer enfrentamiento, que se dio en el Monumental, igualaron 3-3, mientras que en Brasil el Palmeiras goleó por 3-0. De esta manera, el Palmeiras pudo avanzar a los cuartos de final, mientras que River terminó tercero en el grupo y quedó eliminado.
Dos años después, en la fase de grupos de la Copa Mercosur se volvieron a ver las caras. En aquella ocasión se dieron los únicos dos empates en el historial, ya que igualaron 2-2 en Brasil y 3-3 en Argentina.
El último antecedente entre ambos equipos, en las semifinales de la Copa Libertadores 2021, es el más doloroso para los hinchas de River. En la ida, que se llevó a cabo en la cancha de Independiente, el Palmeiras consiguió una contundente goleada por 3-0. Sin embargo, River fue por el milagro en Brasil y un sólido arranque con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré ilusionaba a sys hinchas con la remontada. Incluso, Gonzalo Montiel anotó el gol que hubiese significado la igualdad en el global, pero fue anulado de manera insólita en una revisión donde el VAR “le buscó el pelo al huevo”. Finalmente, el Palmeiras terminaría perdiendo 2-0 como local, pero avanzó gracias al 3-0 obtenido en la ida. Ya en la final, los dirigidos por Ferreira conseguirían un triunfo agónico por 1-0 ante Santos para conquistar su segunda Copa Libertadores.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí