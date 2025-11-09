Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV
9 de Noviembre de 2025 | 09:03

Escuchar esta nota

El sol brillante de la Ciudad acompaña a una agenda deportiva del domingo cargada de emociones. En primera instancia a las 14hs Franco Colapinto nos infla el pecho argentino al correr en una nueva fecha de la Fórmula 1 en el incónico autódromo de Interlagos, Brasil. Sin embargo, en plato "picante" de la jornada se la llevan a las 16:30hs Boca y River, en un nuevo Súperclásico para el infarto. 

Ambos equipos paralizan nuevamente al país buscando sumar puntos en el Torneo Clausura y no quedarse afuera de los playoffs. Aún así, sin dudas la mirada estará más orientada a la Tabla Anual, en donde el xeneize y el millonario se disputan el tan ansiado "segundo lugar" que permite obtener el gran pase a la Copa Libertadores 2026.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 15
16:30: Boca vs River │ ESPN PREMIUM / TNT SPORTS
19:20: Sarmiento vs Instituto │ TNT SPORTS
19:20: Banfield vs Aldosivi │ ESPN PREMIUM
21:30: Tigre vs Estudiantes │ TNT SPORTS
21:30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz │ ESPN PREMIUM

FÓRMULA 1
14:00: GP de Brasil – Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS

MUNDIAL FIFA SUB17
09:30: Fiyi vs Argentina │ DSPORTS / DGO / TV PUBLICA

AMISTOSO RUGBY
11:30: Gales vs Argentina │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2
 

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados
Argentina copó Brasil: impresionante banderazo nacional para Franco Colapinto en la previa del GP

Boca y River paralizan el país en un superclásico con mucho en juego: hora, formaciones, TV y cómo verlo online

Cavani vuelve a meterse en la lista de los convocados

Montiel y Driussi, las sorpresas en la nómina
