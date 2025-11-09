La agenda deportiva del domingo detiene al país: partidos, horarios y TV

El sol brillante de la Ciudad acompaña a una agenda deportiva del domingo cargada de emociones. En primera instancia a las 14hs Franco Colapinto nos infla el pecho argentino al correr en una nueva fecha de la Fórmula 1 en el incónico autódromo de Interlagos, Brasil. Sin embargo, en plato "picante" de la jornada se la llevan a las 16:30hs Boca y River, en un nuevo Súperclásico para el infarto.

Ambos equipos paralizan nuevamente al país buscando sumar puntos en el Torneo Clausura y no quedarse afuera de los playoffs. Aún así, sin dudas la mirada estará más orientada a la Tabla Anual, en donde el xeneize y el millonario se disputan el tan ansiado "segundo lugar" que permite obtener el gran pase a la Copa Libertadores 2026.

LIGA PROFESIONAL – FECHA 15

16:30: Boca vs River │ ESPN PREMIUM / TNT SPORTS

19:20: Sarmiento vs Instituto │ TNT SPORTS

19:20: Banfield vs Aldosivi │ ESPN PREMIUM

21:30: Tigre vs Estudiantes │ TNT SPORTS

21:30: Atlético Tucumán vs Godoy Cruz │ ESPN PREMIUM

FÓRMULA 1

14:00: GP de Brasil – Carrera │ DGO / DISNEY + PREMIUM / FOX SPORTS

MUNDIAL FIFA SUB17

09:30: Fiyi vs Argentina │ DSPORTS / DGO / TV PUBLICA

AMISTOSO RUGBY

11:30: Gales vs Argentina │ DISNEY + PREMIUM / ESPN 2

