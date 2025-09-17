Gustavo Cordera: polémica, autocrítica, perdón y reflexión

Los seguidores de Gelatina, uno de los canales líderes del universo del streaming, se sorprendieron el viernes con la presencia en el estudio de Gustavo Cordera, músico que hace casi una década dijo polémicas frases que lo condenaron a la cancelación pública y social. Pedro Rosemblat, conductor del ciclo que lo llevó como invitado, fue “masacrado” en las redes sociales por dos motivos: por haberle dado espacio al ex líder de la Bersuit y por no haber repreguntado (o ser condescendiente) cuando el artista se refirió al cuestionado episodio.

La entrevista generó todo tipo de reacciones, sobre todo de mujeres y referentes feministas que ni siquiera frenaron ante el posterior descargo de Rosemblat, autocrítico pero en defensa de la pluralidad de voces, lo que pareció echarle nafta al fuego. En medio del escándalo, Cordera volvió a la tele abierta y en el prime time de El Trece, ante Pergolini, pidió disculpas públicas y todo empeoró.

“Nunca antes en la historia de la humanidad se vio una organización tan eficiente, tan coordinada y de tanta inversión para la cancelación y persecución de una persona, y de tantos años. Fueron seis o siete años donde no pude tocar en ningún festival, donde no me pasaban en ninguna radio, ni se me podía nombrar”, expresó Cordera durante la conversación con Rosemblat, quien permaneció en un silencio que, para referentes como Flor Feijoo, fue “un silencio simbólico”.

Tras la entrevista, las redes ardieron y el blanco fácil fue Rosemblat, novio de Lali Espósito, peronista y a favor de muchas de las causas ligadas al feminismo. Por eso la decepción fue mayor.

“Abrir el diálogo me parece fundamental, pero ¿es lo mismo con alguien que dijo las cosas que dijo Cordera”

Thelma Fardin,

actriz

“Sabíamos que (la nota) iba a generar repudios, no es que no la vimos venir”, afirmó. “Nosotros decidimos hace un tiempo que por Gelatina circulen voces o lejanas a las nuestras, o controversiales, o incluso contrapuestas. A las nuestras y de nuestra comunidad”, sostuvo. “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo hice la nota? El derecho a la palabra para mí lo tiene todo el mundo y entrevistar a cualquier persona creo que es algo que está habilitado. Ahora, ‘¿te da el cuero para hacer esa nota? ¿Estuviste bien vos como entrevistador en esa nota?’. Eso es otra cosa, esa crítica la tomo pero lo otro lo defiendo”, reflexionó.

REACCIONES

“Que un periodista con tanta lectura crítica haya invitado a Cordera bajo el concepto de ‘miradas contrapuestas’, y no le haya repreguntado nada, ES en realidad el problema”, lanzó la referente feminista Florencia Freijo en X.

Freijo, como tantas mujeres, no perdonaron a Cordera por decir que “hay mujeres que necesitan ser violadas”, entre otras barbaridades. Tras sus dichos, el cantante desapareció de los medios, de la escena, de la vida social. Y recién ahora está intentando volver.

En el mismo sentido de Freijo se pronunciaron otras referentes del colectivo como Sol Despeinada o Thelma Fardin, quien, en un curioso video mientras cocina una tortilla, baja línea. Para la actriz, que llevó a Darthes a juicio por abuso sexual, el deabte es: “¿El problema es él (Cordera), el que le da lugar o el que lo consume?”. Según Thelma, “abrir el diálogo me parece fundamental, pero ¿es lo mismo con alguien que dijo las cosas que dijo Cordera? (...) No es solo darle lugar, sino la falta de preguntas”.

OTRA PRESENCIA POLÉMICA

Con la polémica in crescendo, Cordera volvió a aparecer en público y lo hizo en “Otro día perdido”, que se emite en el horario de mayor encendido del canal del solcito. Hacia el final del programa, pidió la palabra y pidió perdón: “Hay una herida por cerrar y quiero hacerlo hoy. Hace muchos años, tuve la mala fortuna y la desgracia de haberme equivocado. Dije algo en un momento histórico y en un lugar de una manera desubicada, que lastimó a mucha gente, y quiero pedir disculpas públicas por eso, quiero cerrar esa herida definitivamente. No quise lastimar a nadie, no fue mi intención (...)”.

Hacia el final, aseguró: “No le voy a pedir a la gente que me perdone, porque cada uno tiene sus tiempos internos para hacerlo, pero sí quería pedir disculpas públicas”.