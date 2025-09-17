Milei: “Hay universidades que no quieren ser auditadas”

VIDEO.- Tiroteo y un ladrón abatido en La Plata: la trama de una tarde de terror
Desde Paraguay, adonde viajó para mantener un encuentro bilateral con mandatario de ese país, Santiago Peña, y mientras participó de una serie de actividades de agenda, el presidente, Javier Milei, envió un mensaje sobre las universidades, en la previa de la tercera marcha federal que el sector concretará hoy. Además, alertó por una supuesta “campaña del miedo”.
“Van a trabajar sobre el miedo, los van a querer asustar. Durante la campaña 2023 se la pasaron diciendo que iba a cerrar las universidades. Y no solo no se cerraron, sino que además tenemos las cuentas al día y algunas universidades no quieren ser auditadas”, advirtió en la previa de la movilización. Y agregó: “Sin embargo, nosotros sí estamos poniendo los fondos. Y siguen asustando a la gente con que las íbamos a cerrar. Hace más de 20 meses que estamos en el poder y no las cerramos”, se quejó.
Por otro lado, al participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realizó en la ciudad de Asunción, Milei insistió con que “no hay una opción moderada entre el superávit y el déficit. No hay tercera vía entre un Estado abocado a sus funciones esenciales y uno que hace un montón de cosas y las hace mal. No hay cambio a medias”, lanzó. Mientras remató: “O hacemos las reformas profundas que se necesitan o nos quedamos a medio camino y nos volvemos a desilusionar”.
El Presidente recordó el momento en que tomó la decisión de levantar el cepo. “Decían que no lo íbamos a hacer porque básicamente era un año electoral, y que no había por qué correr este riesgo”, afirmó. Y agregó: “Cuando nosotros conseguimos el financiamiento que nos daba tranquilidad sobre el balance del Banco Central, básicamente nosotros decidimos quitar el cepo, porque no se negocia con el mal”.
Al principio del discurso sostuvo que las políticas del Gobierno están basadas “en criterios morales” y que “el norte” de su gestión es que Argentina “se convierta en el país más libre del mundo, porque eso traerá prosperidad”.
El presidente Javier Milei mantuvo además una reunión bilateral con Peña en el Palacio de López, la Casa de Gobierno ubicada en la capital, Asunción.
Críticas: “El Gobierno no quiere presupuesto”
El Senado tratará mañana el freno a los ATN
Tras su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se celebra en el país vecino, el mandatario concretó un nuevo encuentro con su par, de los pocos jefes de Estado afines a su ideología en la región.
La visita incluyó un almuerzo donde estuvo presente Karina Milei, quien integró la reducida comitiva que protagoniza el viaje exprés.
