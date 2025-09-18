Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Quilmes

Proponen reactivar una conexión directa de colectivo entre Quilmes y La Plata

Proponen reactivar una conexión directa de colectivo entre Quilmes y La Plata
18 de Septiembre de 2025 | 11:02

Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Quilmes busca reactivar el servicio de la ex línea de colectivos Río de la Plata, que conectaba de forma directa el distrito con la capital bonaerense. La iniciativa, impulsada por el concejal del PRO, Diego Buffone, propone que el Municipio gestione ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la reactivación de este recorrido.

Según explicó el concejal Buffone, el servicio de esta línea, que recorría la avenida Calchaquí, fue interrumpido en 2002 tras la quiebra de la empresa. En la actualidad, la línea que la reemplazó finaliza su recorrido en el Cruce de Florencio Varela, obligando a los pasajeros de Quilmes a hacer un transbordo para poder llegar a La Plata. El proyecto busca eliminar esta complicación y ofrecer a los vecinos un trayecto directo y sin interrupciones.

Además, el concejal presentó una segunda iniciativa para la creación de una nueva línea de colectivos que una el centro de Quilmes con la ciudad de La Plata. Actualmente, las opciones son limitadas para los vecinos: una línea que circula por la Autopista Buenos Aires-La Plata sin hacer paradas en Quilmes, y la línea Costera Criolla, que pasa por las zonas periféricas del partido.

Buffone destacó que, aunque existe la opción del tren, cuando este servicio se ve afectado por obras o inconvenientes, los residentes de Quilmes se quedan sin una alternativa directa para viajar a la capital provincial. Con la creación de una nueva línea, se mejoraría la conectividad del centro, oeste y norte del distrito con La Plata, lo que también podría impactar positivamente en el valor de las propiedades en la zona.

