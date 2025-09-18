Tensión en los mercados | Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País, se hunden los bonos
Tensión en los mercados | Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País, se hunden los bonos
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
El Senado rechazó el veto de Milei al reparto automático de los ATN
VIDEO. Violento asalto de motochorro en La Plata: le apuntó y empujó a una empleada en un comercio
Tiene fecha de estreno “Barreda, el odontólogo femicida”, la serie - documental sobre Ricardo Barreda
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
VIDEO. Dos impactantes incendios sacudieron a La Plata: ardieron un depósito de papel y una cooperativa
Johana Ramallo: nuevos testimonios que apuntan contra uno de los imputados
Andy Kusnetzoff habló sobre su llanto ante el reclamo al Gobierno por los discapacitados: "Esta vez desbordé"
El enojo de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Esa pregunta metétela en el bolsillo”
El recuerdo de Kim Gómez llegó a Jujuy: un carruaje, el emotivo homenaje de alumnos en una Fiesta Nacional
Proponen reactivar una conexión directa de colectivo entre Quilmes y La Plata
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un proyecto presentado en el Concejo Deliberante de Quilmes busca reactivar el servicio de la ex línea de colectivos Río de la Plata, que conectaba de forma directa el distrito con la capital bonaerense. La iniciativa, impulsada por el concejal del PRO, Diego Buffone, propone que el Municipio gestione ante la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) la reactivación de este recorrido.
Según explicó el concejal Buffone, el servicio de esta línea, que recorría la avenida Calchaquí, fue interrumpido en 2002 tras la quiebra de la empresa. En la actualidad, la línea que la reemplazó finaliza su recorrido en el Cruce de Florencio Varela, obligando a los pasajeros de Quilmes a hacer un transbordo para poder llegar a La Plata. El proyecto busca eliminar esta complicación y ofrecer a los vecinos un trayecto directo y sin interrupciones.
Además, el concejal presentó una segunda iniciativa para la creación de una nueva línea de colectivos que una el centro de Quilmes con la ciudad de La Plata. Actualmente, las opciones son limitadas para los vecinos: una línea que circula por la Autopista Buenos Aires-La Plata sin hacer paradas en Quilmes, y la línea Costera Criolla, que pasa por las zonas periféricas del partido.
Buffone destacó que, aunque existe la opción del tren, cuando este servicio se ve afectado por obras o inconvenientes, los residentes de Quilmes se quedan sin una alternativa directa para viajar a la capital provincial. Con la creación de una nueva línea, se mejoraría la conectividad del centro, oeste y norte del distrito con La Plata, lo que también podría impactar positivamente en el valor de las propiedades en la zona.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí