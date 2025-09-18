Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se disparan el dólar blue, los financieros y el Riesgo País: el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
VIDEO. Dos impactantes incendios sacuden a La Plata: arden un depósito de papel y una cooperativa
El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
Cómo será la delicada cirugía a la que deberá someterse Thiago Medina
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
“No eres segundo, eres grande”: la historia de Kukuczka, el sucesor de Messner que entró en la historia del alpinismo
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
Se desploman los créditos hipotecarios: qué tasas ofrecen los bancos, las causas de la caída y qué es el scoring
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Dura confesión del periodista Nelson Castro: "Sufrí 7 operaciones y estuve a punto de morirme”
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
Se largó a llover y ahora salió el Sol en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la Región?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
Sorpresivo posteo de Mirtha Legrand que se viralizó rápidamente: "Que noche ideal para..."
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Fortísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se debilita el sueño de la casa propia. Las cifras del fenómeno en la Provincia de Buenos Aires. La inestabilidad del dólar y la suba de tasas, en la mira
Escuchar esta nota
El crédito hipotecario volvió a quedar en el centro del debate. Tras un buen primer semestre marcado por el crecimiento de las operaciones por esta herramienta, en la segunda parte del año el sistema parece no encontrar tranquilidad, con subas de tasas y bancos que le pusieron freno a la recepción de nuevas solicitudes.
Como se viene informando, tras un período de parálisis casi total, en el primer semestre se realizaron alrededor de 19.000 operaciones por hipotecas en todo el país. En ese contexto, en la provincia de Buenos Aires, de las 73.006 operaciones en el período enero-agosto, 12.430 se realizaron vía crédito. Es decir, el 17% del total. La suba para el período enero-junio es del 597%, ya que el año pasado hubo solamente 1.718 ventas con esta herramienta.
Sin embargo, septiembre expuso las tensiones de un sistema con limitaciones estructurales y señales de agotamiento. Todo eso, sumado a un dólar que se despertó y en septiembre ya registra más de 100 pesos de suba por unidad.
Frente a la fuerte suba de tasas, los bancos salieron a revisar sus carteras y ajustar productos. Por eso no sorprendió que el Banco Ciudad y el Banco del Chubut suspendieran, al menos de manera temporal, la recepción de nuevas solicitudes.
En medio de la volatilidad, algunos bancos siguen con la oferta de préstamos, pero a tasas muy difícil de sostener. El Galicia lidera con una tasa nominal anual fija del 15% + UVA, que trepa al 17% si el cliente no acredita su sueldo en la entidad. El Macro también se ubica en el 15% + UVA; el Santander también tiene una TNA del 15%; le sigue el BBVA con el 14,5%; el Banco Hipotecario con el 13,9%; y el ICBC, con el 10,5% para clientes con sueldo acreditado y 12% para el resto.
El caso del Banco Nación es diferente. Y si bien cuenta con una tasa de 4,5% anual más UVA, elevó su scoring exigido de 450 a 909 puntos, lo que dejó a miles de familias fuera del sistema. El scoring bancario es una evaluación interna que realizan las entidades financieras para determinar la capacidad de pago de cada persona interesada en acceder a un crédito.
LE PUEDE INTERESAR
El Senado ya sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
Por ejemplo, el Banco Nación para pedir un préstamo de unos $100 millones se exige acreditar ingresos por $2.026.741, con una cuota inicial de unos $500 mil mensuales. En el caso de los privados, aunque las tasas son más altas, se solicitan ingresos desde $1.100.000, es decir más bajos, para solicitar un préstamo.
La tasa promedio de los créditos UVA en Argentina hoy es de 10,6%. Al compararla con otros países de la región, como Chile, la diferencia es muy notoria. Allí es se ubica en torno al 5,19%, y con inflación anual del 4%.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí