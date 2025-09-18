Se dispara el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
Se dispara el dólar blue y los financieros y el oficial se mantiene cerca del techo de la banda
El Senado ya se sesiona y se encamina a rechazar el veto al reparto automático de los ATN
VIDEO.- EL DIA en Brasil.- Así se vive la previa de Estudiantes vs Flamengo: los hinchas copan las playas
VIDEO. Dos impactantes incendios sacuden a La Plata: arden un depósito de papel y una cooperativa
Docentes de la Técnica 8 de La Plata se declaran en "estado de alerta y movilización" por la fuente laboral
La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
La Plata, sin agua este jueves: Absa informó a qué barrios afectan los cortes del servicio
El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?
¿Le harán una estatua a Pancho Varallo en la cancha de Gimnasia?
Estudiantes visita a Flamengo en busca de un buen resultado: formaciones, hora y TV
Triunfazo de Argentina en el Mundial de Vóley: eliminó al último campeón olímpico y avanzó a octavos
“El desafío de los proveedores del Estado es ser competitivos”
El platense Etcheverry extiende su buen momento: debut y triunfo en ATP 250 de China
Un balcón a punto de derrumbarse en pleno centro de La Plata: "Pusieron dos carteles de advertencia en la vereda"
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Se largó a llover en La Plata: ¿hasta cuándo y cómo sigue el tiempo?
La Provincia suspende las multas que deben pagar las distribuidoras eléctricas
"Doble injusticia": el drama de un club de La Plata al que buscan desalojar
La primera foto de la Tierra y la Luna juntas, un hito inmortal del Voyager I
Del sueño a la pesadilla: jubilados atrapados en una estafa virtual
Por qué este jueves no hay clases en las escuelas primarias bonaerenses
Tinelli le debe a cada santo una vela y a los Badía, ¿también?
Una imágen dice más que mil palabras: Wanda Nara y Martín Migueles fueron vistos juntos otra vez
"Se va a meter": se supo para que se usará el pene gigante que apareció en La Plata
Fortísimo choque en Villa Elvira: "Es cosa de todos los días"
Brasil le dio la espalda a la cebolla patagónica, se desplomó la exportación y los productores hablan de crisis
Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este jueves 18 de septiembre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Hay una intención entre hinchas y socios de homenajearlo en figura de bronce
Escuchar esta nota
En el Bosque y en varias calles de La Plata, donde la memoria y la pasión conviven con cada rincón pintado de azul y blanco, comenzó a circular una idea que entusiasma a los hinchas: levantar la primera estatua en la cancha de Gimnasia, y que sea para Francisco “Pancho” Varallo, uno de los campeones de la historia Tripera y referente del fútbol argentino.
Gimnasia tiene murales, tribunas, filiales y hasta escuelas que recuerdan a sus ídolos e hinchas característicos. Timoteo Griguol, los Barros Schelotto, Troglio, Naón, los Bayo, Zerillo, Maradona, Favaloro, Basile, entre otros. Pero todavía no hay estatuas, salvo la del Doctor. Y para muchos socios e hinchas, una manera de inaugurar ese espacio sería con la figura de un futbolista nacido en Los Hornos en 1910, que supo darle al club su primer título y que terminó siendo un emblema mundial.
Varallo, apodado Cañoncito por la potencia de sus remates y su contextura fuerte para la época (medía 1,70), debutó en Gimnasia en 1928 tras un breve paso por clubes de barrio (hasta prueba en Estudiantes en la que no le terminaron dando el pase). Primero defensor, luego mediocampista y finalmente delantero, no tardó en hacerse un lugar. En su inicio Primera, tras un par de goles en Tercera, integró finalmente la delantera Miguel Currell, Jesús Díaz, Ismael Morgada, Martín Maleanni y Varallo que marcó el histórico triunfo 2-1 sobre Boca en la final del Campeonato 1929. Fue la primera vuelta olímpica del Lobo, con Pancho como protagonista y cobrando apenas 10 pesos argentinos por encuentro, un equivalente que hoy rondaría los 120 mil.
Su historia trascendió las fronteras platenses. Con apenas 20 años, se convirtió en el jugador más joven en disputar un Mundial (Uruguay 1930), torneo en el que Argentina fue subcampeón. Regresó a Gimnasia y luego pasó a Boca, donde brilló con 194 goles en 222 partidos y tres títulos. Aun así, siempre dejó en claro que aquel primer campeonato con el Lobo ocupaba un lugar especial en su corazón.
Varallo fue también campeón de América 1937 con la Selección, recibió la Orden del Mérito de la FIFA en 1994, fue homenajeado por la Conmebol en 2006 y declarado ciudadano ilustre de La Plata en 2008, a los 98 años. Falleció en 2010, a los 100, después de haber sido durante décadas el último sobreviviente del Mundial inaugural.
Hoy, un grupo de hinchas y socios propone que su figura vuelva a marcar terreno el Bosque en forma de estatua. Teniendo ya una calle su nombre (la avenida 25 entre 32 y 526), podría sumar un nuevo homenaje a ya 15 años de su partida (30 de agosto).
Quizás en 2026, en los jardines, donde Varallo dio sus primeros pasos hacia la eternidad futbolera, se levante su estatua de bronce.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí