Cartonazo | Salió hoy gratis con EL DIA la tarjeta para ganar $3.000.000 y un Renault Kwid: cómo participar

Espectáculos |Sugerente

Sorpresivo posteo de Mirtha Legrand que se viralizó rápidamente: "Que noche ideal para..."

Sorpresivo posteo de Mirtha Legrand que se viralizó rápidamente: "Que noche ideal para..."
18 de Septiembre de 2025 | 12:22

Escuchar esta nota

Mirtha Legrand, una de las personalidades más históricas de nuestra televisión volvió a ser noticia. En las últimas horas, la diva compartió una publicación en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Así, ya que lo ha expresado en entrevistas y hasta en su propio programa que ella se mantiene muy activa y le gusta pasear por la ciudad de Buenos Aires.

También, confirmó que se queda charlando a la madrugada por WhatsApp con Susana, con quien tiene una excelente relación de amistad. 

Pero, lo cierto es que Mirtha Legrand, quien ya tiene 98 años, no para un segundo y asistió a un evento en las últimas horas y lo publicó en sus redes sociales: "Qué noche ideal para salir", expresó la conductora junto diferentes imágenes que muestran el lugar al que asistió.

Se trata de la gala por el festejo de los 50 años del Sanatorio Mater Dei. Posteriormente a la historia que compartió, realizó otra publicación que hacía resumen de la espectacular noche que pasó allí y comentó: "Hoy festejamos los 50 años del Sanatorio Mater Dei. Felicitaciones a todos, siempre estaré acompañándolos".

 

A 9 meses de la muerte de Jorge Lanata: desgarradora confesión de la abogada platense Elba Marcovecchio

La prueba está en las redes: Evangelina Anderson estaría muy cerca de un jugador mexicano
