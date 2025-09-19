A pura presión, suben el dólar y el riesgo país: el BCRA tuvo que salir a vender reservas
Desde anoche se activaron alertas naranjas y amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el caso de La Plata, los vecinos se mantienen atentos a los cambios climáticos ya que durante las próximas 48 horas se esperan tormentas de diversa intensidad.
Desde la mañana y hasta la tarde hay amenazas de que sean leves, con probabilidades del 70%. Ya para la noche de hoy habrá respiro ya que se anuncia cielo mayormente nublado.
En tanto que para mañana, sábado, se viene lo peor: el SMN pronostica tormentas leves por la mañana y se tornarán fuertes desde la tarde y hasta la noche, donde alcanza el 100% de chances.
En cuanto a las temperaturas, el termómetro oscilará entre los 14 y los 22 grados en ambas jornadas, y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Si bien se había activado anoche el alerta amarillo para nuestra región, la advertencia cambió este mañana y el mapa se tiñó de verde, aunque igualmente las autoridades se mantienen en guardia.
Desde el SMN aclararon que desde anoche y hasta hoy, las precipitaciones irán acercándose a la Provincia. El sábado, por su parte, la alerta amarilla por tormenta regirá para La Plata y todo el resto del territorio bonaerense, desde la tarde hasta entrada la noche.
Por caso, dese ayer se activó el alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.
Ya para hoy, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.
