Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Granos, hacienda y mercados: cotización minuto a minuto

La Ciudad

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia

La Plata se pone en guardia por 48 horas por amenaza de tormentas fuertes: a qué hora arranca la lluvia
19 de Septiembre de 2025 | 07:22

Escuchar esta nota

Desde anoche se activaron alertas naranjas y amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En el caso de La Plata, los vecinos se mantienen atentos a los cambios climáticos ya que durante las próximas 48 horas se esperan tormentas de diversa intensidad.

Desde la mañana y hasta la tarde hay amenazas de que sean leves, con probabilidades del 70%. Ya para la noche de hoy habrá respiro ya que se anuncia cielo mayormente nublado.

En tanto que para mañana, sábado, se viene lo peor: el SMN pronostica tormentas leves por la mañana y se tornarán fuertes desde la tarde y hasta la noche, donde alcanza el 100% de chances.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro oscilará entre los 14 y los 22 grados en ambas jornadas, y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

Si bien se había activado anoche el alerta amarillo para nuestra región, la advertencia cambió este mañana y el mapa se tiñó de verde, aunque igualmente las autoridades se mantienen en guardia.

El tiempo en la Provincia

Desde el SMN aclararon que desde anoche y hasta hoy, las precipitaciones irán acercándose a la Provincia. El sábado, por su parte, la alerta amarilla por tormenta regirá para La Plata y todo el resto del territorio bonaerense, desde la tarde hasta entrada la noche.

Por caso, dese ayer se activó el alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Ya para hoy, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Pintaba para goleada, pero Estudiantes creció en el final, perdió sólo 2 a 1 ante Flamengo y tiene mucha fe para la revancha

La Plata y casi toda la provincia de Buenos Aires bajo alerta amarilla por tormentas: hay zonas en "naranja"

Tensión en los mercados | Se disparó el blue, el oficial rozó los $1.500 y se hundieron los bonos

Trágico accidente en La Plata: camión atropelló y mató a una nena de 7 años

"¿Dólar Dodge o Fiat?": estallaron los memes y las críticas porque la divisa tocó los $1.500

El robo policial en una casa de La Plata todavía sigue impune: ¿por qué no hay detenidos?

EL DIA en Brasil | VIDEOS. "Volver a ganar la Libertadores...": los hinchas de Estudiantes a full en el Maracaná

Crisis en Gimnasia: la deuda cambió los planes de los juveniles, que se quedaron sin micros
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Flamengo

El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV

Detectaron medidores de gas adulterados

Otra prueba dramática para la economía argentina

Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales

“La Ley del Garrahan es el sueldo de 66 mil empleados”

Piden que se apliquen multas a los choferes de Uber y Cabify
Últimas noticias de La Ciudad

Cuenta DNI: todos los descuentos que se activan este viernes 19 de septiembre

El dólar sube pero en el comercio no ven margen para el ajuste de listas

Balcones y frentes de riesgo: alertan por la falta de mantenimiento

Detectaron medidores de gas adulterados
Deportes
Colapinto puso primera en Azerbaiyán: otra vez en el fondo, pero más rápido que Gasly
VIDEO.- Estudiantes, del infierno al milagro: el gol del final le da ilusión de remontada
Empezó muy mal y vivió una pesadilla, pero tiene fe en llegar a semifinales
VIDEO. Movilización a Río: nunca van a dejar solo al equipo de sus amores
El Lobo va por la reacción y el triunfo en su visita a Riestra: formaciones, hora y TV
Policiales
Tolosa bajo fuego: otro robo armado reaviva el miedo vecinal
VIDEO. “Ya está, por favor”, el dramático pedido de una joven a un delincuente
Procesaron a Morla y a dos hermanas de Diego
Voraz incendio en una cooperativa de Romero
VIDEO. Qué se sabe de la nena que murió en La Plata tras ser embestida por un camión
Espectáculos
Laurita Fernández contó todo sobre su supuesto romance con un deportista
Baby boom 2025: de Úrsula Corberó a Cardi B, las famosas que están en la dulce espera
¿Censura o sin talento?: Kimmel, suspendido tras sus dichos sobre Kirk
Drama político y familiar: así es “Las maldiciones”, la nueva miniserie de Netflix
Volver al primer amor: Madonna regresa a las pistas de baile
Información General
Receta electrónica de PAMI para simplificar el acceso a medicamentos: paso a paso, cómo es el trámite
El ciclo del agua, en la mira: se vuelve cada vez más peligroso
Meta presentó sus gafas con inteligencia artificial
La ministra generada con IA dice que no viene a reemplazar a los humanos
Los números de la suerte del viernes 19 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla