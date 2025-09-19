Cuándo llega lo peor de la tormenta a La Plata y cuánto llovió, barrio por barrio

El dólar oficial dio un salto en el Banco Nación y cruzó la barrera de los $1.500: afloja el Riesgo País
La tormenta se hace sentir con fuerza en La Plata, que sigue con el alerta amarillo activado. Poco antes de las 10 comenzó a llover y en distintos puntos se reportó la caída de granizo (vea: https://www.eldia.com/nota/2025-9-19-9-30-0-asi-llega-la-tormenta-a-la-plata-se-activo-el-alerta-amarillo-por-lluvias-rafagas-y-granizo-la-ciudad).
Lo cierto es que la Ciudad se puso en guardia debido a que durante las próximas 48 horas se esperan fenómenos climáticos. En ese marco, el Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad platense emitió un comunicado este viernes en el que advierte que "subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 12 h en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo".
Más tarde dio a conocer cuánto llovió, barrio por barrio en La Plata. Este es el acumulado hasta las 11 de la mañana:
Tolosa 12.88
Olmos 12.72
Villa Elisa 11.5
City Bell 10
El Peligro 9.42
Abasto 9.31
Los Porteños 9.27
Etcheverry 8.8
Arturo Seguí 7.07
Arana 6.92
Melchor Romero 6.73
Estación UNLP 6.6
Poblet 6.32
Plaza Moreno 6.09
San Carlos 6
Parque Alberti 5.46
Villa Elvira 5.15
Los Hornos 4.19
San Lorenzo 3.5
Por su parte, el Servicio meteorológico nacional activó también este jueves, cerca de las 9:30, un aviso a "muy corto plazo, en el que advierte que hasta las 11:24 se registrarán en nuestra región "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo".
Este viernes, desde la mañana y hasta la tarde, hay amenazas de se desaten tormentas leves, con probabilidades del 70%. Ya para la noche de hoy habrá respiro ya que se anuncia cielo mayormente nublado.
En tanto que para mañana, sábado, se viene lo peor: el SMN pronostica tormentas leves por la mañana y se tornarán fuertes desde la tarde y hasta la noche, donde alcanza el 100% de chances.
En cuanto a las temperaturas, el termómetro oscilará entre los 14 y los 22 grados en ambas jornadas, y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Además de La Plata, hay alertas naranjas y amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires para lo que queda del jueves y las primeras horas del viernes, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Para hoy, alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.
Ya para la madrugada y mañana del viernes, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.
Así, como se había informado, el invierno se despide pero no sin mostrar fuerza: desde el miércoles las tormentas llegaron a la provincia de Buenos Aires desde el sudoeste.
