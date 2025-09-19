VIDEO.- ¡Cielo negro, lluvias y granizo! Llegó la tormenta a La Plata: se activó el alerta amarillo

En La Plata volvió a activarse el alerta amarillo por tormentas por lo que los vecinos se mantienen atentos a los cambios climáticos ya que durante las próximas 48 horas se esperan fenómenos climáticos. Por caso, en algunas zonas comenzó a llover poco antes de las 10 y en el sector norte hasta cayó granizo, según reportaron los vecinos al WhatsApp de EL DIA (+5492214779896).

En las imágenes que se muestran en esta nota, se puede apreciar cómo las nubes negras avanzaban sobre nuestra ciudad antes de que se desaten las precipitaciones, ya que el cielo se puso negro. Y también las pequeñas bolas de hielo que cayeron del cielo.

El Servicio de Hidrometeorología de la Municipalidad platense emitió un comunicado este viernes en el que advierte que "subimos a AMARILLO el NIVEL DE ATENCIÓN DEL RIESGO POR TORMENTAS entre las 10 y 12 h en la ciudad de La Plata. Algunas tormentas podrían ser localmente fuertes, con ráfagas y ocasional caída de granizo".

Mientras que el Servicio meteorológico nacional activó cerca de las 9:30 un aviso a "muy corto plazo, en el que advierte que hasta las 11:24 se registrarán en nuestra región "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo". Entre las ciudades afectadas, además de La Plata, están Berisso, Ensenada, Magdalena, Florencio Varela y Quilmes, entre otras.

Cómo sigue el tiempo en La Plata

Desde la mañana y hasta la tarde hay amenazas de que sean leves, con probabilidades del 70%. Ya para la noche de hoy habrá respiro ya que se anuncia cielo mayormente nublado.

En tanto que para mañana, sábado, se viene lo peor: el SMN pronostica tormentas leves por la mañana y se tornarán fuertes desde la tarde y hasta la noche, donde alcanza el 100% de chances.

En cuanto a las temperaturas, el termómetro oscilará entre los 14 y los 22 grados en ambas jornadas, y podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

El tiempo en la Provincia

Desde el SMN aclararon que desde anoche y hasta hoy, las precipitaciones irán acercándose a la Provincia. El sábado, por su parte, la alerta amarilla por tormenta regirá para La Plata y todo el resto del territorio bonaerense, desde la tarde hasta entrada la noche.

Por caso, dese ayer se activó el alerta naranja por tormentas para la Costa de Patagones. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

A su vez, rige alerta amarilla, también por tormentas, para el norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Coronel Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.

Ya para hoy, todo el oeste bonaerense se pinta de amarillo y naranja. En cuanto al nivel de alerta naranja, es para la madrugada y abarca al norte y costa de Bahía Blanca, oeste de Patagones, oeste y costa de Villarino, Puan, zona baja de Coronel Pringles, zona baja de Coronel Suárez, zona baja de Saavedra y zona baja de Tornquist, costa de Dorrego, costa de Coronel Rosales y Monte Hermoso.